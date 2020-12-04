Cường Đô la gia nhập hội bố bỉm sữa cuồng con, cho cả bà xã Đàm Thu Trang ra rìa

Từ ngày đón công chúa nhỏ chào đời, Cường Đô la trở thành ông bố cuồng con bậc nhất Vbiz khiến bà xã Đàm Thu Trang ghen tỵ ra mặt.

Đầu tháng 8/2020, Đàm Thu Trang đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã Cường Đô la. Được biết, cô bé có tên thân mật là Suchin, còn tên thật thì vẫn được vợ chồng doanh nhân phố núi giấu kín.

Trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh ái nữ đến khán giả nhưng chưa công khai diện mạo của cô bé.

Cư dân mạng vô cùng tò mò về diện mạo của bé Suchin - Ảnh: FB

Sau khi vợ sinh con gái, Cường Đô la quyết định rời khỏi hội siêu xe gắn bó suốt 10 năm để toàn tâm dành thời gian chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, anh cũng không tiếc tiền tậu biệt thự mới để chào đón thành viên mới trong tổ ấm nhỏ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc Cường Đô la và bé Suchin kèm dòng trạng thái: “Khi ba đi làm về”.

Hình ảnh cực đáng yêu của hai bố con Cường Đô la - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy ông xã Đàm Thu Trang còn chưa kịp thay đồ khi đi làm về nhưng đã vội vàng bế con gái nhỏ trên tay để cưng nựng. Thậm chí, anh còn vừa bế bé vừa lắc lư theo điệu nhạc đầy vui vẻ. Hình ảnh này của doanh nhân phố núi nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Bên cạnh đó là những bình luận trêu ghẹo Đàm Thu Trang đã bị ra rìa.

Nam doanh nhân rất cưng chiều con gái - Ảnh: FB

Trước đó, Cường Đô la được khen là “ông bố của năm” khi bận rộn với công việc nhưng vẫn thức khuya chăm con hay ở nhà lo bỉm sữa để vợ được ra ngoài vui vẻ với bạn bè. Có vẻ như nam doanh nhân đã chính thức gia nhập hội những ông bố bỉm sữa cuồng con của showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-gia-nhap-hoi-bo-bim-sua-cuong-con-cho-ca-ba-xa-dam-thu-trang-ra-ria-389025.html