Sau hình ảnh suy sụp vì người thân qua đời, Hoài Linh bất ngờ xuất hiện với diện mạo đầy trẻ trung, bảnh bao

Hậu trường 15/01/2021 16:54

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh khiến khán giả phần nào an tâm khi khoảng thời gian qua, nam danh hài phải liên tiếp nhận cú sốc mất đi người yêu thương.

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã có mặt tại lễ trao giải “Mai Vàng 2020” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo đầy khác lạ của “anh Tư”.

Cụ thể, qua loạt khoảnh khắc đăng tải, danh hài Hoài Linh diện vest đen kết hợp với kiểu tóc trẻ trung cực “hack tuổi”. Trong lần xuất hiện này, anh trông đầy khác lạ và trẻ trung thấy rõ khi diện vest bảnh bao kết hợp với kiểu tóc mới.

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Hình ảnh trẻ trung, bảnh bao khác lạ của nghệ sĩ hài Hoài Linh - Ảnh: Internet
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Nam danh hài vui vẻ giao lưu với khán giả tại sự kiện - Ảnh: Internet

Trong phần giao lưu với khán giả, nam danh hài tỏ ra vô cùng thân thiện và vui vẻ. Đặc biệt, khi hội ngộ Cẩm Ly, Hoài Linh đã dành cho giọng ca “Chim trắng mồ côi” cái ôm đầy tình cảm và cả hai cũng không quên hỏi thăm sức khỏe của nhau.

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Hoài Linh và Cẩm Ly chụp hình kỷ niệm - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Hoài Linh đã phần nào lấy lại tinh thần, tươi tắn trở lại sau chuỗi ngày buồn bã vì sự ra đi của người bạn thân thiết Chí Tài và dì ruột. Chứng kiến hình ảnh này của nam danh hài, nhiều khán giả cảm thấy ấm lòng và yên tâm hơn.

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Hoài Linh và Đại Nghĩa cùng nhận giải 'Vì cộng đồng' nhờ những đóng góp tích cực cho xã hội trong năm 2020 - Ảnh: Internet

Được biết trong lễ trao giải “Mai Vàng 2020”, Hoài Linh cùng Đại Nghĩa đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Vì cộng đồng” với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trong năm 2020.

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Từ khóa:   danh hài Hoài Linh Đại Nghĩa Cẩm Ly

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