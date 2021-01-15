Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh khiến khán giả phần nào an tâm khi khoảng thời gian qua, nam danh hài phải liên tiếp nhận cú sốc mất đi người yêu thương.
- Lệ Quyên lại khiến fan choáng váng khi hé lộ toàn cảnh biệt thự mới tậu nhưng dòng trạng thái đầy ẩn ý mới gây tò mò
- NS Giang Còi nhập viện điều trị vì phát hiện khối u khiến khán giả lo lắng
Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã có mặt tại lễ trao giải “Mai Vàng 2020” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo đầy khác lạ của “anh Tư”.
Cụ thể, qua loạt khoảnh khắc đăng tải, danh hài Hoài Linh diện vest đen kết hợp với kiểu tóc trẻ trung cực “hack tuổi”. Trong lần xuất hiện này, anh trông đầy khác lạ và trẻ trung thấy rõ khi diện vest bảnh bao kết hợp với kiểu tóc mới.
Trong phần giao lưu với khán giả, nam danh hài tỏ ra vô cùng thân thiện và vui vẻ. Đặc biệt, khi hội ngộ Cẩm Ly, Hoài Linh đã dành cho giọng ca “Chim trắng mồ côi” cái ôm đầy tình cảm và cả hai cũng không quên hỏi thăm sức khỏe của nhau.
Có thể thấy, Hoài Linh đã phần nào lấy lại tinh thần, tươi tắn trở lại sau chuỗi ngày buồn bã vì sự ra đi của người bạn thân thiết Chí Tài và dì ruột. Chứng kiến hình ảnh này của nam danh hài, nhiều khán giả cảm thấy ấm lòng và yên tâm hơn.
Được biết trong lễ trao giải “Mai Vàng 2020”, Hoài Linh cùng Đại Nghĩa đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Vì cộng đồng” với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trong năm 2020.