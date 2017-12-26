Sau chia tay Hòa Minzy, Công Phượng khiến chị em đứng ngồi không yên khi tiết lộ hình mẫu bạn gái lý tưởng

Sau thời gian công khai thông tin chính thức chia tay Hòa Minzy, Công Phượng lần đầu tiết lộ về mẫu người yêu lý tưởng của mình khiến chị em thích thú.

Có thể nói mối tình Công Phượng - Hòa Minzy là chuyện tình đẹp như mơ cầu thủ - ca sĩ, song nó lại khiến công chúng nuối tiếc khi cả hai tuyên bố đường ai nấy đi sau 2 năm trải qua nhiều sóng gió và biến cố.

Hình ảnh Hòa Minzy và Công Phượng vui vẻ bên nhau thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Dù đã chia tay bạn gái ca sĩ nổi tiếng nhưng chuyện đời tư liên quan nửa kia của Công Phượng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Gần 1 năm sau ồn ào đổ vỡ tình cảm, cầu thủ 22 tuổi khiến không ít chị em đứng ngồi không yên khi lần đầu tiết lộ hình mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Trong buổi giao lưu với khán giả Hà Nội, Công Phượng có nhiều chia sẻ về chuyện cá nhân - Ảnh: Internet

Trong buổi giao lưu tại Hà Nội mới đây, Công Phượng chia sẻ, anh không cần người yêu quá xinh đẹp, chỉ cần thông minh và dễ thương là được. Ngoài ra, cầu thủ gốc Nghệ An cũng không quên nhấn mạnh, anh thích bạn gái cao trên 1m60 để không quá chênh lệch khi đứng cạnh nhau.

Bên cạnh đó, nam cầu thủ nổi tiếng cũng tiết lộ về cuộc sống gia đình trong tương lai, theo đó anh sẵn sàng giúp đỡ vợ trong công việc nhà hay vào bếp nấu ăn. Theo quan điểm của anh, hạnh phúc gia đình phải được vun vén từ cả vợ và chồng chứ không phải ở một phía.

Tiền đạo sinh năm 1995 giao lưu vui vẻ cùng người hâm mộ Hà Nội - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Công Phượng cũng tiết lộ về dự định trong tương lai, sau này giải nghệ anh không theo nghiệp huấn luyện viên như nhiều cầu thủ khác mà sẽ thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

Hòa Minzy úp mở nhớ thương tình mới, quyết giấu kín mặt bạn trai? Nữ ca sĩ Hòa Minzy gây bất ngờ cho người hâm mộ khi up ảnh che mặt một người lạ với caption nhớ nhung đầy tình cảm trên mạng xã hội.

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