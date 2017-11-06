Hòa Minzy lỡ xăm tên Công Phượng trên ngực rồi không thể xóa, bạn trai mới nói 1 câu khiến cô lặng người

Khi nói về người đàn ông đã lấp chỗ trống sau ngày chia tay chàng tiền đạo Nghệ An, Hòa Minzy e thẹn như thuở mới yêu lần đầu, khuôn mặt luôn ánh lên niềm hạnh phúc.

Từng rất nhiều lần né tránh báo chí khi được hỏi về chuyện quá khứ với Công Phượng, thế nhưng trong một bài phỏng vấn mới đây, Hòa Minzy đã thẳng thắn chia sẻ về những điều mà trước nay cô vẫn luôn xem là những bí mật của riêng mình.

Nữ ca sĩ cho biết người yêu mới là một chàng trai dễ thương, hiền lành, có tri thức và lòng nhân ái. Đó là những điều mà Hòa Minzy trân trọng và nguyện trao trọn trái tim cho anh.

Liên quan đến hình xăm mang tên Công Phượng ở ngay vị trí nhạy cảm, Hòa Minzy cho biết bạn trai mới đã rộng lượng bỏ qua cho sự bạo dạn của cô trong quá khứ. Dù từng yêu sâu đậm và xăm hẳn tên người yêu cũ lên ngực nhưng nữ ca sĩ Bắc Ninh vẫn may mắn gặp được người đàn ông tốt, sẵn sàng chấp nhận và chăm sóc cô hết lòng.

“Nói là vết nhơ thì hơi quá, nhưng tôi nghĩ mình từng có quá khứ tình cảm nhiều điều tiếng. Làm sao có ai dám chấp nhận yêu một người con gái có hình xăm tên người yêu cũ trên ngực được? Nhưng tôi đã tìm được một người như vậy, bấy nhiêu thôi đã quá tuyệt vời rồi.

Phần tôi, biết họ đã có nhiều thiệt thòi nên luôn tìm cách bù đắp mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Làm sao có người hoàn hảo được, nên chỉ cần họ hoàn hảo đối với mình là được.

Dù không thể công khai rõ ràng nhưng tôi chỉ có thể nói anh ấy là người rất tuyệt vời, có tri thức và lòng nhân ái. Tôi cũng rất hạnh phúc, cuộc đời ngọt ngào thật sự và giúp công việc thăng hoa rất nhiều” - Hòa Minzy chia sẻ trên Zing.

Qua những chia sẻ thật lòng, giọng ca Bắc Ninh cũng bày tỏ mong muốn “được nói một lần cho hết” để xóa sạch quá khứ với Công Phượng, như một cách thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ người yêu mới.

“Khi nói ra những điều này, không phải vì tôi không tôn trọng chuyện cũ mà là thể hiện sự trân trọng những điều chuẩn bị đến. Kể lại chuyện cũ cũng không phải để khơi lại mà ngược lại, tôi muốn kết thúc nó bằng một nụ cười và bắt đầu những điều trong hiện tại, tương lai.

Một lý do quan trọng khác chính là tôi muốn xóa sạch những không vui trong quá khứ để có thể bảo vệ người yêu mới tốt hơn. Tôi là người rất giỏi chịu đựng và cũng rất "nam tính" trong việc bảo vệ người đàn ông của mình” - nữ ca sĩ trải lòng.