Hứng 'gạch đá' sau khi nhắc lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy phản pháo mạnh mẽ khiến antifan câm nín

Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Hòa Minzy lần đầu tiết lộ Công Phượng chính là người chủ động chia tay cô. Trong buổi trò chuyện, nữ ca sĩ 9x cũng đã trải lòng về những khó khăn và áp lực khi công khai mối quan hệ với nam cầu thủ nổi tiếng.

Giọng ca Vì anh là của em thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân tình yêu tan vỡ không phải vì hết yêu mà bởi áp lực trong sự nghiệp. Tuy nhiên sau cuộc phỏng vấn, Hòa Minzy vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ không nên nhắc lại chuyện cũ. Bên cạnh đó, nhiều antifan khẳng định Hòa Minzy gợi lại chuyện quá khứ để "đánh bóng" tên tuổi sau một thời gian im ắng.

Trước những lời chỉ trích, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã lên tiếng phản pháo trên trang cá nhân. Cô cho biết nếu bây giờ không lên tiếng tự bảo vệ bản thân thì sẽ chẳng có ai làm điều đó cho mình.

Hòa Minzy chia sẻ: "Có thể antifans không cần. Nhưng ít nhất là vẫn cần có 1 câu trả lời dành cho Fans của tôi , dành cho những thắc mắc mà bao người luôn bên tôi cũng muốn biết mà chưa từng dám hỏi.

Cuối cùng thì : Không phải muốn khơi lại nó lên. Không phải muốn lợi dụng nó. Không phải muốn trách móc ai.

Càng không phải không tôn trọng kỉ niệm. Chỉ đơn giản là để 1 lần rồi kết thúc mọi thứ trong nụ cười nhé. Nào giờ hít một hơi thật sâu và thở 1 cái thật dài nào Fans ơi.

Hoà sẽ ngẩng mặt lên tự tin mở lòng để sống trọn với những điều tuyệt vời ở hiện tại. Hay nói đúng hơn sẽ lại sẵn sàng yêu như chưa từng được yêu".

Cuối cùng, Hòa Minzy khẳng định bản thân có thể bỏ qua ồn ào bủa vây mình nhưng tuyệt đối sẽ không để yên nếu những điều đó ảnh hưởng đến người mà cô yêu quý.

Nữ ca sĩ 9x "dằn mặt" các antiffan: "Tất cả những gì có thể chắc có lẽ đã giải thích hết rồi, không tin thì vẫn có thể tiếp tục không tin, nhưng đừng ăn mày quá khứ làm ảnh hưởng đến người Hoà chọn trong hiện tại nhé. Hoà giỏi chịu đựng nhưng cũng giỏi bảo vệ người mình yêu lắm đấy".

Sau khi chia sẻ những dòng trạng thái, Hòa Minzy nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ người hâm mộ. Một số bình luận nổi bật như: "Chỉ cần chị được hạnh phúc và luôn là chính mình!!! Fans và mọi người vẫn luôn bên cạnh và đi cùng chị trên suốt đoạn đường dài!!! Cố lên chị nhé!!! ".

"Đừng tự làm mình buồn dù 1 lần nào nữa nha Hòa! Vẫn còn nhiều người thực sự yêu Hòa bằng cả tấm lòng, luôn thương cô gái của em" - một khán giả khác gửi lời đến nữ ca sĩ.