Hứng 'gạch đá' sau khi nhắc lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy phản pháo mạnh mẽ khiến antifan câm nín

Hậu trường 30/10/2017 16:44

Bị cư dân mạng "ném đá" sau khi nhắc lại chuyện tình cảm với cầu thủ Công Phượng, Hòa Minzy mạnh mẽ đáp trả khiến antifan phải câm nín.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Hòa Minzy lần đầu tiết lộ Công Phượng chính là người chủ động chia tay cô. Trong buổi trò chuyện, nữ ca sĩ 9x cũng đã trải lòng về những khó khăn và áp lực khi công khai mối quan hệ với nam cầu thủ nổi tiếng.

Hứng 'gạch đá' sau khi nhắc lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy phản pháo mạnh mẽ khiến antifan câm nín - Ảnh 1
Hòa Minzy tiết lộ nam cầu thủ chính là người đề nghị chia tay trước - Ảnh: Internet

Giọng ca Vì anh là của em thẳng thắn chia sẻ nguyên nhân tình yêu tan vỡ không phải vì hết yêu mà bởi áp lực trong sự nghiệp. Tuy nhiên sau cuộc phỏng vấn, Hòa Minzy vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ không nên nhắc lại chuyện cũ. Bên cạnh đó, nhiều antifan khẳng định Hòa Minzy gợi lại chuyện quá khứ để "đánh bóng" tên tuổi sau một thời gian im ắng.

Hứng 'gạch đá' sau khi nhắc lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy phản pháo mạnh mẽ khiến antifan câm nín - Ảnh 2
Việc tự mình nhắc lại vết thương lòng khiến Hòa Minzy nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã lên tiếng phản pháo trên trang cá nhân. Cô cho biết nếu bây giờ không lên tiếng tự bảo vệ bản thân thì sẽ chẳng có ai làm điều đó cho mình.

Hòa Minzy chia sẻ: "Có thể antifans không cần. Nhưng ít nhất là vẫn cần có 1 câu trả lời dành cho Fans của tôi , dành cho những thắc mắc mà bao người luôn bên tôi cũng muốn biết mà chưa từng dám hỏi.

Cuối cùng thì : Không phải muốn khơi lại nó lên. Không phải muốn lợi dụng nó. Không phải muốn trách móc ai.

Càng không phải không tôn trọng kỉ niệm. Chỉ đơn giản là để 1 lần rồi kết thúc mọi thứ trong nụ cười nhé. Nào giờ hít một hơi thật sâu và thở 1 cái thật dài nào Fans ơi. 

Hoà sẽ ngẩng mặt lên tự tin mở lòng để sống trọn với những điều tuyệt vời ở hiện tại. Hay nói đúng hơn sẽ lại sẵn sàng yêu như chưa từng được yêu".

Hứng 'gạch đá' sau khi nhắc lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy phản pháo mạnh mẽ khiến antifan câm nín - Ảnh 3
Nữ ca sĩ 9x lên tiếng bảo vệ bản thân đồng thời đáp trả các antifan - Ảnh: Internet

Cuối cùng, Hòa Minzy khẳng định bản thân có thể bỏ qua ồn ào bủa vây mình nhưng tuyệt đối sẽ không để yên nếu những điều đó ảnh hưởng đến người mà cô yêu quý.

Nữ ca sĩ 9x "dằn mặt" các antiffan: "Tất cả những gì có thể chắc có lẽ đã giải thích hết rồi, không tin thì vẫn có thể tiếp tục không tin, nhưng đừng ăn mày quá khứ làm ảnh hưởng đến người Hoà chọn trong hiện tại nhé. Hoà giỏi chịu đựng nhưng cũng giỏi bảo vệ người mình yêu lắm đấy".

Sau khi chia sẻ những dòng trạng thái, Hòa Minzy nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ người hâm mộ. Một số bình luận nổi bật như: "Chỉ cần chị được hạnh phúc và luôn là chính mình!!! Fans và mọi người vẫn luôn bên cạnh và đi cùng chị trên suốt đoạn đường dài!!! Cố lên chị nhé!!! ".

"Đừng tự làm mình buồn dù 1 lần nào nữa nha Hòa! Vẫn còn nhiều người thực sự yêu Hòa bằng cả tấm lòng, luôn thương cô gái của em" - một khán giả khác gửi lời đến nữ ca sĩ.

Hứng 'gạch đá' sau khi nhắc lại chuyện tình với Công Phượng, Hòa Minzy phản pháo mạnh mẽ khiến antifan câm nín - Ảnh 4
Những lời động viên từ người hâm mộ dành cho Hòa Minzy trên trang cá nhân của cô - Ảnh: FBNV

Hòa Minzy lần đầu tiên tiết lộ lý do chia tay Công Phượng khiến nhiều người ngỡ ngàng!

Hòa Minzy lần đầu tiên tiết lộ lý do chia tay Công Phượng khiến nhiều người ngỡ ngàng!

Trong suốt hai tháng sau tin nhắn chia tay của Công Phượng, nữ ca sĩ vẫn đều đặn lúc 20h30 mỗi ngày nhắn tin: “Em nhớ anh” gửi đến người yêu dù không được Công Phượng hồi đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy Công Phượng chuyện tình Hòa Minzy - Công Phượng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42