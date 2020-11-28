Dù nhiều lần bị chỉ trích vì gu thời trang khoe da thịt táo bạo, nhưng Ngân 98 vẫn không rút được kinh nghiệm nào cho bản thân.

Ngân 98 được mệnh danh là "chân dài thị phi" của làng giải trí Việt. Người đẹp họ Võ được biết đến bởi phong cách thời trang táo bạo. Cô không e ngại bất kỳ trang phục hở bạo nào. Thậm chí "người đẹp ngực khủng" càng ưa chuộng những bộ cánh được cắt xẻ táo bạo và để lộ nhiều "da thịt".

Cũng vì điều này mà Ngân 98 nhận về vô số lời chỉ trích. Tuy nhiên, trước những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng, bạn gái Lương Bằng Quang không chút để tâm. Hơn thế, sau mỗi lần nhận "gạch đá", cô nàng lại khoe thân táo bạo hơn như một lời thách thức.

Ngân 98 bị 'nghiện' khoe thân, mỗi lần xuất hiện là mặc hở - Ảnh: FB

Mới đây, Ngân 98 đã đăng tải bức ảnh mới nhất lên mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Diện áo khoét sâu, bạn gái Lương Bằng Quang để lộ gần như trọn vòng 1 căng đầy trước ống kính. Chân dài này còn thả thính: "Ngắm Đông ngắm Tây, không bằng ngắm em 1 giây".

Ngân 98 diện đồ bó sát như muốn 'bức tử' vòng 1 - Ảnh: FB

Bức ảnh nóng bỏng của chân dài họ Võ ngay lập tức nhận về vô số ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen, nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng cô đã khoe vòng 1 quá đà, gây phản cảm.

Những hình ảnh từng khiến bạn gái Lương Bằng Quang hứng chịu vô số lời chỉ trích - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, bạn gái Lương Bằng Quang tung bộ ảnh mặc đồ lưới "như có như không". Dù nhận về hàng tấn "gạch đá" sau bức ảnh này, nhưng Ngân 98 vẫn không quan tâm. Thậm chí, cô còn cho mọi người thấy rằng, cứ mỗi lần lộ diện là phải hở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-bo-anh-lo-tu-tren-xuong-duoi-ngan-98-khien-dan-tinh-then-thung-khi-o-ep-vong-1-nhu-no-tung-388443.html