Giữa ồn ào có tình mới hậu ly hôn, Lệ Quyên ngày càng táo bạo, diện bikini khoe body 'nóng rực'

Hậu trường 28/11/2020 14:35

Bước vào cuộc sống độc thân, ca sĩ Lệ Quyên khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" bởi gu thời trang táo bạo, khoe body gợi cảm hết nấc.

Khép lại chặng đường gần 10 năm hôn nhân với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên trở lại với cuộc sống thường nhật. Nữ ca sĩ cho công chúng thấy rằng, bản thân vẫn sống rất ổn và vui vẻ. Cô tất bật chạy show, lịch diễn dày đặc. Tuy nhiên, một điểm dễ nhận thấy là "nữ hoàng phòng trà" thường xuyên đăng những triết lý, quan điểm về cuộc sống và tình yêu lên mạng hậu ly hôn.

nhan sac le quyen
Bên cạnh công việc, Lệ Quyên dành thời gian đưa con trai đi chơi - Ảnh: FB

Không những thế, Lệ Quyên còn rất chăm đăng ảnh gợi cảm lên mạng. Mới đây, cô khiến mọi người xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất lên Facebook. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện quần dài kết hợp với áo tắm khoe cơ thể săn chắc, eo "con kiến". Cô còn tạo dáng đầy thần thái trước ống kính, tự tin khoe vẻ đẹp của phụ nữ độc thân U40.

nhan sac le quyen 1
Hình ảnh mới nhất vừa được ca sĩ Lệ Quyên đăng tải và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FB
nhan sac le quyen 2
Sắp chạm ngưỡng 40 và trải qua một lần làm mẹ, body của nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều đàn em phải xuýt xoa - Ảnh: FB
nhan sac le quyen 3
Lệ Quyên tạo dáng thần thái, thể hiện bản lĩnh của phụ nữ hiện đại - Ảnh: FB
nhan sac le quyen 4
Hậu ly hôn, cô nàng rất chăm đăng ảnh gợi cảm lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên và Đức Huy chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau nhiều lần né tránh. Theo đó, cặp đôi đồng thuận ly hôn và giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Thời gian gần đây, "nữ hoàng phòng trà" vướng tin đồn hẹn hò tình trẻ - diễn viên Lâm Bảo Châu. Dù không ít lần bị bắt gặp đi cùng nhau, nhưng cả hai vẫn từ chối xác nhận.

Việt Anh sợ hãi nửa đêm ôm con chạy 3 bệnh viện, tiết lộ tình trạng sức khỏe của con trai

Việt Anh sợ hãi nửa đêm ôm con chạy 3 bệnh viện, tiết lộ tình trạng sức khỏe của con trai

Dòng chia sẻ của diễn viên Việt Anh thu hút sự chú ý lớn của sao Việt. Mọi người hỏi thăm sức khỏe và mong Đậu Đậu mau khỏi bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên nhan sắc Lệ Quyên Lệ Quyên diện bikini

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026