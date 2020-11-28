Giữa ồn ào có tình mới hậu ly hôn, Lệ Quyên ngày càng táo bạo, diện bikini khoe body 'nóng rực'

Bước vào cuộc sống độc thân, ca sĩ Lệ Quyên khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" bởi gu thời trang táo bạo, khoe body gợi cảm hết nấc.

Khép lại chặng đường gần 10 năm hôn nhân với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên trở lại với cuộc sống thường nhật. Nữ ca sĩ cho công chúng thấy rằng, bản thân vẫn sống rất ổn và vui vẻ. Cô tất bật chạy show, lịch diễn dày đặc. Tuy nhiên, một điểm dễ nhận thấy là "nữ hoàng phòng trà" thường xuyên đăng những triết lý, quan điểm về cuộc sống và tình yêu lên mạng hậu ly hôn.

Bên cạnh công việc, Lệ Quyên dành thời gian đưa con trai đi chơi - Ảnh: FB

Không những thế, Lệ Quyên còn rất chăm đăng ảnh gợi cảm lên mạng. Mới đây, cô khiến mọi người xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất lên Facebook. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện quần dài kết hợp với áo tắm khoe cơ thể săn chắc, eo "con kiến". Cô còn tạo dáng đầy thần thái trước ống kính, tự tin khoe vẻ đẹp của phụ nữ độc thân U40.

Hình ảnh mới nhất vừa được ca sĩ Lệ Quyên đăng tải và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Sắp chạm ngưỡng 40 và trải qua một lần làm mẹ, body của nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều đàn em phải xuýt xoa - Ảnh: FB

Lệ Quyên tạo dáng thần thái, thể hiện bản lĩnh của phụ nữ hiện đại - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, cô nàng rất chăm đăng ảnh gợi cảm lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên và Đức Huy chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau nhiều lần né tránh. Theo đó, cặp đôi đồng thuận ly hôn và giữ mối quan hệ tốt đẹp.

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