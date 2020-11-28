Việt Anh sợ hãi nửa đêm ôm con chạy 3 bệnh viện, tiết lộ tình trạng sức khỏe của con trai

Hậu trường 28/11/2020 13:46

Dòng chia sẻ của diễn viên Việt Anh thu hút sự chú ý lớn của sao Việt. Mọi người hỏi thăm sức khỏe và mong Đậu Đậu mau khỏi bệnh.

Mới đây, diễn viên Việt Anh nhận được sự đồng cảm của mọi người khi tâm sự chuyện bé Đậu Đậu bị bệnh. Vì con trai ốm, Phan Hải của "Người phán xử" vô cùng lo lắng và phải đưa cậu bé đến khám tận 3 bệnh viện chỉ trong một đêm.

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Việt Anh cho biết, hiện sức khỏe của quý tử đã ổn định hơn - Ảnh: FB

Việt Anh tâm sự: "Nửa đêm, đưa ông em chạy 3 bệnh viện để khám cấp cứu, thức cả đêm chỉ sợ ông em ngủ quên lại giật dây truyền ven ra. Sáng chỉ kịp về tắm rồi lại lao đi quay, dù trong lòng sốt ruột không biết ông em trong viện đã ổn chưa".

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, hiện sức khỏe của bé Đậu Đậu đã ổn định: "Đến chiều bác sĩ gọi điện báo kết quả và ông em đã tỉnh táo hơn thì mọi mệt mỏi lại tan biến hết.

Nghe tiếng ông em véo von trong điện thoại, bố lại yên tâm chiến đấu tiếp. Mong con mau khỏi và đừng làm bố sợ như đêm qua nữa nhé, chàng trai của bố". Dưới bài viết, mọi người động viên ông bố trẻ và chúc bé Đậu Đậu nhanh hết bệnh. 

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Hiện Đậu Đậu nhận được trọn tình yêu thương của ba và mẹ - Ảnh: FB

Trước đó, Hương Trần nhiều lần chia sẻ về việc con trai hay bị bệnh vặt. Vợ cũ Việt Anh cũng từng than vãn chuyện một mình đưa con trai đi bệnh viện. Bà mẹ đơn thân tâm sự: "Thật chứ đi viện nhiều quen rồi mà lần nào ông con cũng làm thót tim. Không hiểu sao người ta nuôi mấy đứa dễ thế, em có 1 đứa mà khổ này. Con cầu có khác, khó nuôi dã man".

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