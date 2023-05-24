Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ

Mới đây, nam nghệ sĩ bất ngờ đăng tải loạt series tự sự xoay quanh những câu chuyện đã qua của đời mình. Theo đó, Phước Sang không ngại mở lòng, chia sẻ với mọi người về ồn ào ngày xưa. Phước Sang nhận định, thời hoàng kim của anh đã qua, cách làm phim bây giờ cũng khác so với 20 năm trước. Anh đang cố gắng làm mới mình để theo kịp tư duy làm phim hiện đại.

Phước Sang được biết là "ông bầu" hot nhất trong làng phim của những năm 2000. Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không?(2013)… và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài,...

Bên cạnh đó, Phước Sang gửi lời cảm ơn Kim Thư vì đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng thăng trầm. Đồng thời, sao nam cũng xin lỗi vợ cũ: “Tôi xin gửi đến Kim Thư lời xin lỗi chân thành nhất. Vì chuyện làm ăn phá sản của tôi đã gây ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe , tinh thần cũng như cuộc sống của Kim Thư”.

Đáng chú ý, trong video, Phước Sang hiếm hoi trải lòng về cuộc hôn nhân với vợ cũ. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Chuyện tôi và Kim Thư chắc mọi người cũng đã biết rồi. Kim Thư là con gia đình khá giả, sống trong nhung lụa. Thành thử lúc tôi gặp biến cố, bị chủ nợ bám riết theo, Kim Thư không thể chịu đựng nổi áp lực vì nợ nần đó. Do đó, chúng tôi phải chia tay”.

Gia đình nghệ sĩ Phước Sang - Kim Thư trước đó.

Ông bầu nổi tiếng một thời cho biết, quan hệ giữa anh và vợ cũ hiện tại vẫn bình thường. Cả hai vẫn liên lạc với nhau, cùng chăm sóc hai cậu con trai. Ngoài ra, Phước Sang tự hào khoe về hai cậu con kháu khỉnh, đẹp trai. Đặc biệt, anh cả mới 15 tuổi đã cao gần 1,9m, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Phước Sang được xem là nhà sản xuất "mát tay" với một loạt phim đắt khách những năm 2000.

Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP.HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, mọi thứ đang bình yên thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần khiến vợ chồng anh phải lao đao, biến mất khỏi làng giải trí.

Cuối năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang thừa nhận đã ly hôn Phước Sang.

Cuối năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang thừa nhận đã ly hôn Phước Sang. Thế nhưng tình nghĩa vợ chồng, cô vẫn giúp anh gồng gánh trách nhiệm. Kể từ đó, cặp đôi không còn bên cạnh nhau, Phước Sang hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Sau biến cố vỡ nợ gây chấn động showbiz, Phước Sang từng có suy nghĩ tiêu cực vì khoản lãi ngân hàng 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Có thể thấy, Phước Sang gầy đi khá nhiều và trông hốc hác hơn trước.

Cho đến năm 2017, Phước Sang đã quay lại với nghệ thuật, tham gia sản xuất một số bộ phim hài, phim Tết,... nhưng không mang lại tiếng vang lớn như trước đó. Thậm chí, anh tham gia cả những vai nhỏ nhất để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, vực dậy sự nghiệp của mình.

Những năm qua, Phước Sang vẫn túc tắc nhận việc để mưu sinh và trả nợ. Tuy nhiên, anh vẫn dè dặt với truyền thông. Ngoài ra, căn bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ, nhập viện cấp cứu, Phước Sang cho biết, may mắn khi sức khỏe hiện ổn định hơn trước. "Nhưng tôi không thể nói trước điều gì. Trời kêu ai nấy dạ, tôi chỉ biết gắng sống tốt, vượt qua bệnh tật chứ không ủ rũ" - nghệ sĩ nói.

Trải qua sóng gió, diễn viên thay đổi nhiều quan niệm sống, buông bỏ bớt muộn phiền, vui vẻ với những điều đang có. "Tôi già rồi. Điều gì rồi cũng đến và sẽ trôi qua. Tôi cứ thế mà tiến về phía trước và sống", diễn viên nói. Theo ngôi sao một thời, tình hình tài chính hiện tại của anh đủ "cơm ngày hai bữa" và nuôi con.