Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ

Hậu trường 24/05/2023 06:35

Từng là nhà sản xuất 'mát tay' nhất trong những năm 2000, Phước Sang bất ngờ vỡ nợ, cuộc sống rơi vào khủng hoảng.

Phước Sang được biết là "ông bầu" hot nhất trong làng phim của những năm 2000. Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không?(2013)… và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài,... 

Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 1
Phước Sang đăng tải series tự sự xoay quanh những câu chuyện của đời mình.

Mới đây, nam nghệ sĩ bất ngờ đăng tải loạt series tự sự xoay quanh những câu chuyện đã qua của đời mình. Theo đó, Phước Sang không ngại mở lòng, chia sẻ với mọi người về ồn ào ngày xưa. Phước Sang nhận định, thời hoàng kim của anh đã qua, cách làm phim bây giờ cũng khác so với 20 năm trước. Anh đang cố gắng làm mới mình để theo kịp tư duy làm phim hiện đại.

Đáng chú ý, trong video, Phước Sang hiếm hoi trải lòng về cuộc hôn nhân với vợ cũ. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Chuyện tôi và Kim Thư chắc mọi người cũng đã biết rồi. Kim Thư là con gia đình khá giả, sống trong nhung lụa. Thành thử lúc tôi gặp biến cố, bị chủ nợ bám riết theo, Kim Thư không thể chịu đựng nổi áp lực vì nợ nần đó. Do đó, chúng tôi phải chia tay”.

Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 2
Phước Sang hiếm hoi trải lòng về cuộc hôn nhân với vợ cũ Kim Thư.

Bên cạnh đó, Phước Sang gửi lời cảm ơn Kim Thư vì đã đồng hành cùng anh trong những năm tháng thăng trầm. Đồng thời, sao nam cũng xin lỗi vợ cũ: “Tôi xin gửi đến Kim Thư lời xin lỗi chân thành nhất. Vì chuyện làm ăn phá sản của tôi đã gây ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe, tinh thần cũng như cuộc sống của Kim Thư”.

Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 3
Gia đình nghệ sĩ Phước Sang - Kim Thư trước đó.

Ông bầu nổi tiếng một thời cho biết, quan hệ giữa anh và vợ cũ hiện tại vẫn bình thường. Cả hai vẫn liên lạc với nhau, cùng chăm sóc hai cậu con trai. Ngoài ra, Phước Sang tự hào khoe về hai cậu con kháu khỉnh, đẹp trai. Đặc biệt, anh cả mới 15 tuổi đã cao gần 1,9m, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 4
Phước Sang được xem là nhà sản xuất "mát tay" với một loạt phim đắt khách những năm 2000.

Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP.HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, mọi thứ đang bình yên thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần khiến vợ chồng anh phải lao đao, biến mất khỏi làng giải trí.

Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 5
Cuối năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang thừa nhận đã ly hôn Phước Sang.

Cuối năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang thừa nhận đã ly hôn Phước Sang. Thế nhưng tình nghĩa vợ chồng, cô vẫn giúp anh gồng gánh trách nhiệm. Kể từ đó, cặp đôi không còn bên cạnh nhau, Phước Sang hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Sau biến cố vỡ nợ gây chấn động showbiz, Phước Sang từng có suy nghĩ tiêu cực vì khoản lãi ngân hàng 2 tỷ đồng mỗi tháng. 

Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 6
Sau biến cố vỡ nợ 1.000 tỷ, Phước Sang bất ngờ 'một lần kể hết' về đời mình và gửi lời xin lỗi đến vợ cũ - Ảnh 7
Có thể thấy, Phước Sang gầy đi khá nhiều và trông hốc hác hơn trước.

Cho đến năm 2017, Phước Sang đã quay lại với nghệ thuật, tham gia sản xuất một số bộ phim hài, phim Tết,... nhưng không mang lại tiếng vang lớn như trước đó. Thậm chí, anh tham gia cả những vai nhỏ nhất để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, vực dậy sự nghiệp của mình.

Những năm qua, Phước Sang vẫn túc tắc nhận việc để mưu sinh và trả nợ. Tuy nhiên, anh vẫn dè dặt với truyền thông. Ngoài ra, căn bệnh huyết áp cao, nhiều lần đột quỵ, nhập viện cấp cứu, Phước Sang cho biết, may mắn khi sức khỏe hiện ổn định hơn trước. "Nhưng tôi không thể nói trước điều gì. Trời kêu ai nấy dạ, tôi chỉ biết gắng sống tốt, vượt qua bệnh tật chứ không ủ rũ" - nghệ sĩ nói.

Trải qua sóng gió, diễn viên thay đổi nhiều quan niệm sống, buông bỏ bớt muộn phiền, vui vẻ với những điều đang có. "Tôi già rồi. Điều gì rồi cũng đến và sẽ trôi qua. Tôi cứ thế mà tiến về phía trước và sống", diễn viên nói. Theo ngôi sao một thời, tình hình tài chính hiện tại của anh đủ "cơm ngày hai bữa" và nuôi con.

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín

Được mệnh danh là ''Bà hoàng phòng vé'', ít ai biết được Kim Thư từng chật vật trả nợ cho chồng bằng cách bán xôi, cuộc sống hôn nhân có phần bấp bênh và không mấy hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   ông bầu Phước Sang Phước Sang - Kim Thư Phước Sang vỡ nợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi