Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín

Sao Việt 05/05/2023 14:53

Được mệnh danh là ''Bà hoàng phòng vé'', ít ai biết được Kim Thư từng chật vật trả nợ cho chồng bằng cách bán xôi, cuộc sống hôn nhân có phần bấp bênh và không mấy hạnh phúc.

Nữ diễn viên được mệnh danh là ''Bà hoàng phong vé'' Kim Thư là con của ca sĩ nổi tiếng một thời Trang Kim Yến. Kim Thư là một trong những nữ diễn viên điện ảnh được đánh giá là nổi trội của làng điện ảnh Việt, cô bắt đầu nổi danh với nhiều bộ phim đình đám như: Khi đàn ông có bầu (năm 2005), Đẻ mướn (2006), Võ lâm truyền kỳ (2007). Đầu năm 2011, Kim Thư tham gia phim "Hello cô Ba" do hãng phim Phước Sang sản xuất và ghi dấu ấn sâu đậm. 

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín - Ảnh 1
''Bà hoàng phòng vé'' Kim Thư - Ảnh: Internet

Không lâu sau đó nữ diễn viên nên duyên vợ chồng với ''Ông trùm điện ảnh'' diễn viên - đạo diễn Phước Sang. Cả hai vợ chồng sở hữu cơ ngơi trăm tỷ, sống trong biệt thự sang trọng trị giá 3 triệu USD (60 tỷ đồng). Cuộc sống trong nhung lụa của Kim Thư kéo dài không được bao lâu, Phước Sang kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất. 

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín - Ảnh 2
Kim Thư kết hôn với Phước Sang và có với nhau hai cậu con trai - Ảnh: Internet

Từ một "bà hoàng" chỉ quen sống sung sướng, Kim Thư bắt đầu chật vật mọi nghề để làm lại cuộc đời. Khi không có tiền vốn, nữ diễn viên khởi nghiệp bằng việc bán xôi và đồ ăn online để nuôi con và cùng Phước Sang trả nợ.

Nữ diễn viên quyết định kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng đang nợ nần chồng chất, lúc bấy giờ cô cũng bị chỉ trích thậm tệ vì ''bội bạc'', dứt áo ra đi khi chồng đang khó khăn. Kim Thư chia sẻ trong đau khổ rằng mình chia tay chồng không phải vì Phước Sang đang vướng phải nợ nần mà vì cô và chồng không tìm được tiếng nói chung.

Vào năm 41 tuổi, với những gì tích góp bấy lâu cùng sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp như Trấn Thành, Quyền Linh... Kim Thư vượt qua những sóng gió, quyết định xây dựng một nhà hàng ẩm thực. Hiện tại, Kim Thư đã trở thành bà chủ lớn nhờ công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Nữ diễn viên cũng đã sở hữu được biệt thự hạng sang và siêu xe cao cấp để tiện di chuyển.

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín - Ảnh 3
Nữ diễn viên cùng đã tự tậu cho mình nhà lầu xe hơi - Ảnh: Internet

Hiện tại cô cũng là bà mẹ đơn thân sống hạnh phúc cùng hai cậu con trai. Bên cạnh đó, nhan sắc của "bà mẹ 2 con" ngày càng mặn mà và xinh đẹp rạng rỡ trở lại sau những thăng trầm. Cô còn gây được thiện cảm khi tích cực thiện nguyện cho bà con khó khăn khắp đất nước trong mùa dịch bệnh. 

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín - Ảnh 4
Kim Thư hạnh phúc cùng hai cậu con trai - Ảnh: Internet

Ở tuổi 50, nữ diễn viên chia sẻ mình đang rất hạnh phúc bên người yêu mới và tuyên bố trước truyền thông báo chí rằng người cô chọn chắc chắn là người mang lại tiếng cười, niềm vui mỗi ngày cho cô. Kim Thư cho biết không muốn chia sẻ qua nhiều về nửa kia để không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của cả hai.

Cuộc đời sóng gió của 'Bà hoàng phòng vé' Kim Thư, mưu sinh vất vả khi chồng vỡ nợ, hiện có tình yêu mới nhưng dấu kín - Ảnh 5
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Từ khóa:   sao Việt Kim Thư Phước Sang

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