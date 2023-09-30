Sau bao lần đồn đoán bí mật có con, Mai Phương Thúy bị một mỹ nhân Vbiz chính thức 'công khai' diện mạo con gái

Vừa qua, Hoa hậu Mai Phương Thuý đã xuất hiện cùng hội bạn thân 'Gia đình văn hoá' để cổ vũ cho Hoàng Thuỳ Linh tại Vietnamese Concert. Đáng chú ý, nàng hậu bị bắt gặp lộ diện cùng một bé gái xinh xắn, khiến netizen lập tức nhắc lại tin đồn cô bí mật sinh con đầu lòng. Giữa lúc nhiều người bàn tán, diễn viên Midu bất ngờ lên tiếng ‘minh oan’ cho người chị em thân thiết.

Theo đó, trên trang cá nhân, Midu đã đăng tải khoảnh khắc chụp hình cùng bé gái đi cùng Mai Phương Thúy . Đáng chú ý, người đẹp còn tiết lộ đây là ‘con gái’ của Mai Phương Thúy. Cụ thể, Midu viết: "Đón Trung Thu cùng con gái chị Mai Phương Thuý này".

Tuy nhiên, đó chỉ là màn trêu đùa của nữ diễn viên vì bé gái này là con gái của một người bạn thân thiết của Midu không hoạt động showbiz, họ có mối quan hệ gần gũi với Mai Phương Thuý. Đồng thời, khi một người đặt câu hỏi về chuyện Mai Phương Thuý âm thầm kết hôn thì Midu cũng nhanh chóng bác bỏ.

Không ít lần Mai Phương Thúy vướng tin đồn về việc sinh con. Đích thân người đẹp đã từng lên tiếng đính chính: "Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!".

Không ít lần Mai Phương Thúy vướng tin đồn về việc sinh con và phải đích thân đính chính

Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con nhưng đến nay cô chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể. Mai Phương Thuý từng trải lòng về việc sinh con sau này: "Tôi thích nhiều con. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản. Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Nhưng mà giờ tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra".

Mai Phương Thuý từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 34 sau đó sinh 5 con

Nàng hậu cũng từng cho biết bạn trai là một doanh nhân giàu có. Cặp đôi đã gắn bó cả thập kỷ nhưng chưa từng công khai bất kì hình ảnh nào trước công chúng. Mai Phương Thuý cho biết bạn trai là một người có điều kiện kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ tài chính khi cô gặp khó khăn. Đồng thời, người này luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô hết mực trong nhiều năm qua.