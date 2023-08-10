Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia

Hậu trường 10/08/2023 09:06

Sau gần 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy ít tham gia vào giới giải trí, chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh và sở hữu khối tài sản 'khủng'.

Sau 17 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy dù không hoạt động sôi nổi trong làng giải trí nhưng luôn là cái tên "gây sốt" và được đông đảo công chúng dành sự quan tâm.

Những năm gần đây, nàng Hậu sinh năm 1988 nổi tiếng với vai trò doanh nhân, nhà đầu tư. Từ năm 2015 đến năm 2019, cô ít tham gia giới giải trí, chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh và số tài sản kếch xù nàng hậu có được phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh. Chính bản thân cô từng thừa nhận, bản thân giỏi kinh doanh hơn hoạt động nghệ thuật.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 1
Mai Phương Thúy từng thừa nhận bản thân giỏi kinh doanh hơn hoạt động nghệ thuật

 

Xuất thân từ sinh viên ngành Kế toán kiểm toán tại Đại học RMIT, Mai Phương Thúy có khả năng đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tự phân tích các số liệu, nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật của các mã chứng khoán rồi đưa ra dự đoán, nhận định, đánh giá để quyết định đầu tư.

Theo nàng Hậu, đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhiều kĩ năng, phù hợp với người ham học và chịu được áp lực cao: "Muốn thành công ở lĩnh vực này, bạn phải là người giỏi quan sát, phân tích tốt trước tiên, sau đó là khả năng chịu đựng các tra tấn về tinh thần tốt, EQ lẫn IQ đều phải cao".

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 2
Mai Phương Thúy cho rằng muốn đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhiều kĩ năng, phù hợp với người ham học và chịu được áp lực cao

 

Sở hữu năng lực nhạy bén trong ngành này, Mai Phương Thúy nhanh chóng gây dựng được tên tuổi và khối tài sản lớn ở tuổi 34. Nàng Hậu từng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7 TP.HCM, sau đó chuyển tới một căn hộ khác ở quận 1. Ngoài ra, phải kể đến những căn hộ chung cư cao cấp tại Hong Kong (Trung Quốc) và Hà Nội của cô.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 3
Mai Phương Thúy sở hữu khối tài sản bất động sản kếch xù

 

Không mấy khi nói về sự giàu có của mình nhưng nhìn những món đồ mà Mai Phương Thúy sử dụng thường ngày, ai cũng hiểu nàng Hậu chính là một "tay chơi hàng hiệu". Người đẹp có nhà lầu, xế hộp và nhiều món đồ hiệu mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Người đẹp từng thừa nhận rằng, danh hiệu Hoa hậu mang lại cho cô rất nhiều thứ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 4

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 5
Mai Phương Thúy còn là một "tay chơi hàng hiệu"

 

Bên cạnh công việc đầu tư chứng khoản - bất động sản, Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Đồng thời, cô còn là chủ của một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên. Mai Phương Thúy cũng đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh.

Hoa hậu cho hay cô không phải thuộc tuýp người dựa dẫm. Kể cả có bạn trai đại gia, thuộc giới "siêu giàu" thì sự nghiệp của cô vẫn do một tay nàng Hậu gây dựng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 6
Mai Phương Thúy cho biết nếu bản thân có bạn trai đại gia, thuộc giới "siêu giàu" thì sự nghiệp của cô vẫn do một tay cô gây dựng

 

Mai Phương Thúy từng chia sẻ: ''Tôi luôn có khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3 - 4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5 - 10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ''. Nhờ sự tính toán kỹ càng, Mai Phương Thúy được bạn bè gọi bằng biệt danh "bà tiên tri".

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 7
Nhờ sự tính toán kỹ càng, Mai Phương Thúy được bạn bè gọi bằng biệt danh "bà tiên tri"

 

Về chuyện đời tư, Mai Phương Thúy hạn chế chia sẻ với công chúng. Có thời điểm cô xác nhận có bạn trai nhưng không công khai danh tính hay diện mạo của "nửa kia".

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau gần 2 thập kỷ đăng quang: Sở hữu khối tài sản 'khủng' nhờ kinh doanh, tiết lộ quan điểm sống nếu có bạn trai đại gia - Ảnh 8
Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi lộ diện với visual khác lạ vì tăng cân

 

Sau 17 năm đăng quang, nhan sắc của Mai Phương Thúy được nhận xét ngày càng thăng hạng. Song, vài lần Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng gây bất ngờ khi lộ diện với visual khác lạ vì tăng cân.

Lộ diện mặt mộc, Mai Phương Thúy lúng túng che mặt khi bị khán giả vây quanh quay phim, chụp ảnh

Lộ diện mặt mộc, Mai Phương Thúy lúng túng che mặt khi bị khán giả vây quanh quay phim, chụp ảnh

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã ghé quán cafe của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm để chúc mừng sinh nhật anh. Đáng chú ý, nhiều khán giả vây quanh quay phim, chụp hình trong lúc nàng hậu đang để mặt mộc khiến cô vô cùng lúng túng.

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