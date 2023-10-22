Phước Sang (sinh năm 1969) có anh trai là đạo diễn Lưu Huỳnh. Phước Sang từng là một sinh viên nghèo nhưng ý chí làm giàu lớn.

Những năm 2000, Phước Sang là "ông bầu" nức tiếng trong làng giải trí với hàng loạt phim ăn khách như: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hello cô Ba, Yêu anh, em dám không… cùng hàng loạt phim video, video ca nhạc, cải lương, hài.

Năm 1990, sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, nam diễn viên trẻ Lưu Phước Sang bàn với anh hai là đạo diễn Lưu Huỳnh lập một tổ hợp chế tác phim truyện video thương mại để lập nghiệp. Một phần vì thời điểm này chưa có đạo luật cho phép tư nhân tự lập cơ sở kinh doanh truyền thông giải trí , cho nên vài cá nhân thuê cơ sở vật chất của các hãng phim để tự chế tác sản phẩm điện ảnh thương mại.

Đặc biệt, bộ phim Khi đàn ông có bầu dựa trên một kịch phẩm rất ăn khách trên sân khấu Sài Gòn 5B Võ Văn Tần của đạo diễn Phước Sang, mà tất cả diễn viên đều thân thiết với ông bầu Phước Sang nên đồng lòng nhận cát-xê tượng trưng là 0 đồng. Thế nhưng phim cán mốc doanh thu 13 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 1 tháng, tức là lời gấp 13 lần kinh phí.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Phước Sang: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hello cô Ba, Yêu anh, em dám không… Ảnh minh họa: Internet

Nhờ làm phim mà Phước Sang có cuộc sống giàu có. Anh từng sở hữu biệt thự 60 tỷ ở quận 2 và nhiều bất động sản khác. Tuy nhiên, cuộc sống như mơ ấy chẳng kéo dài bao lâu khi anh chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản và vỡ nợ. Biến cố này không chỉ khiến Phước Sang lao đao, gia đình ly tán mà bản thân anh cũng biến mất khỏi làng giải trí.

Cuối năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang thừa nhận đã ly hôn Phước Sang. Sau đó, bà mẹ hai con phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời đồn thổi, chỉ trích nặng nề từ phía dư luận. Kể từ đó, cặp đôi không còn bên cạnh nhau, Phước Sang hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Sau biến cố vỡ nợ gây chấn động showbiz, Phước Sang lui về “ở ẩn”, không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào và tránh mặt báo chí suốt 5 năm.

Kim Thư và Phước Sang ly hôn sau biến cố vỡ nợ 1000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Vượt qua biến cố nợ nần, bệnh tật, quyết tâm trở lại với điện ảnh từ con số 0

Phước Sang vỡ nợ tiền tỷ vì thua lỗ trong kinh doanh bất động sản năm 2012. Khi đó, anh sống ly thân với diễn viên Kim Thư. Cả hai ly hôn vào năm 2016, hai con ở với vợ cũ. Anh cho biết vẫn cùng Kim Thư chăm sóc con chung. Vài năm qua, anh nỗ lực trả các khoản nợ lớn. Trước tin đồn "có vợ mới và con riêng", nghệ sĩ muốn giữ sự riêng tư nên không đề cập.

Phước Sang và Kim Thư có với nhau 2 con trai, cả 2 sống cùng với mẹ sau li hôn. Ảnh minh họa: Internet

Áp lực lớn nhất của đạo diễn là lo cho các con khôn lớn, học hành đến nơi tới chốn, thành đạt. Phước Sang cho biết không bao giờ ép buộc các con điều gì, để các bé tự do chọn sở thích, đam mê.

Đã một thập kỷ đi qua, "ông bầu" đình đám năm nào mới cởi mở chia sẻ với báo giới về thời gian anh trải qua khủng hoảng. Theo đó, Phước Sang từng có ý định tìm đến cái chết để giải thoát vì riêng khoản lãi ngân hàng mỗi tháng anh phải gánh 2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh bị huyết áp cao, bị tai biến 2 lần nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời. Biết bệnh của mình nguy hiểm nên Phước Sang làm mọi việc thận trọng, giữ tinh thần ổn định. Anh tâm sự, bản thân lấy niềm vui, sự khôn lớn, trưởng thành của các con để làm niềm vui sống.

Nam đạo diễn tâm sự, bản thân lấy niềm vui, sự khôn lớn, trưởng thành của các con để làm niềm vui sống. Ảnh minh họa: Internet

Về sự thất bại trong kinh doanh, Phước Sang thừa nhận quá khứ anh quá háo thắng, mất gia đình vì mê làm giàu. Anh nói đó là bi kịch của cuộc đời mình. “Tôi quá đam mê kinh doanh bất động sản và lao đao vì nó. Tôi không có duyên với lĩnh vực này. Tôi không tính toán được độ phiêu lưu của thị trường bất động sản. Vì vậy, tôi chấp nhận thất bại và không đổ lỗi cho ai. Giá như tôi tập trung làm phim thì tôi đã sống khỏe, gia đình không khổ như bây giờ. Nếu như tôi không tham...”, anh trải lòng.

Năm 2017, Phước Sang trở lại với nghệ thuật, tham gia sản xuất một số bộ phim hài, phim Tết... nhưng không mang lại tiếng vang lớn như trước đó. Thậm chí, anh tham gia cả những vai nhỏ nhất để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, vực dậy sự nghiệp của mình.

Nam đạo diễn tiết lộ: "Hơn 10 năm trước, một tháng có khi tôi kiếm được cả tỷ đồng. Bây giờ, mỗi tháng được chục triệu, có khi chỉ vài triệu. Thu nhập không đều đặn nhưng tôi "liệu cơm gắp mắm" để trang trải, không thấy mặc cảm vì trước giờ quen sống đơn giản, cơm ngày hai bữa".

"Ông bầu" Phước Sang trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh minh họa: Internet

Nói về việc quay trở lại này, Phước Sang chia sẻ: "Tôi tin là ông Trời không phụ lòng người. Mình lao động chân chính, sống đúng lương tâm thì Trời thương. Cuộc đời chông gai, phải có lúc vấp ngã. Tôi may mắn còn có nhiều bạn bè tốt xung quanh như: Lê Tuấn Anh, Hồng Vân, Quyền Linh… và được khán giả yêu mến. Đó là động lực để tôi đứng lên, làm lại từ đầu". Những năm qua, Phước Sang vẫn túc tắc nhận việc để mưu sinh và trả nợ. Tuy nhiên, anh vẫn dè dặt với truyền thông.

Hiện tại, Phước Sang đang làm giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023. Sau thời gian vắng bóng, anh trở lại làng giải trí với vai trò mới và thu hút quan tâm của khán giả.

Phước Sang đang làm giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023. Ảnh minh họa: Internet

Trước những sự hoài nghi khi mời đạo diễn chấm cuộc thi nhan sắc, Phước Sang cho biết với kinh nghiệm làm nghệ thuật nhiều năm, anh có thể đưa ra những đánh giá chính xác và phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức.