Sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Phước Sang lộ diện: 'Nếu lỡ tôi có gì thì con tôi biết sống làm sao'

Hậu trường 07/04/2022 10:10

Mới đây, diễn viên Phước Sang bất ngờ xuất hiện cùng nghệ sĩ Duy Phương. Đồng thời, nam diễn viên cũng để lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông được đạo diễn, diễn viên Phước Sang mời đi ăn. 

Trong video của nghệ sĩ Duy Phương, khán giả cũng thấy được hình ảnh của Phước Sang sau nhiều năm rời xa showbiz vì phá sản, nợ nần. Nhìn anh khá gầy và già hơn trước nhưng vẫn còn chút phong độ nhất định. Duy Phương chia sẻ về đàn em: "Nhiều khán giả bảo tôi đã lâu không thấy Phước Sang, giờ mới thấy nên vui quá. Họ muốn gửi lời hỏi thăm tới Phước Sang. Dù Phước Sang không xuất hiện nữa nhưng khán giả vẫn thương, vẫn nhớ. Phước Sang dễ thương lắm, từng tài trợ rất nhiều cho các đoàn nghệ thuật, chương trình của thành phố. Giờ thì mọi thứ đã qua, không còn được như xưa nữa. Ngẫm nghĩ lại thì tôi vẫn thương Phước Sang.

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Phước Sang lộ diện sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh: Chụp màn hình

Nam diễn viên cũng là một trong số ít nghệ sĩ còn giữ mối quan hệ với Duy Phương ở thời điểm hiện tại, sau khi ông rời khỏi sân khấu. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Anh em tôi vẫn dành tình cảm cho nhau. Chúng tôi đều là những nghệ sĩ đẹp về tâm hồn. Dù ai có giàu sang thì anh em tôi vẫn sống một cách bình dị. Mong rằng khán giả sẽ vẫn thương mến những nghệ sĩ già như chúng tôi. Phước Sang cũng một thời gian bệnh tật nhưng giờ đã bình phục trở lại. Hồi tôi thấy Phước Sang bệnh, tôi cũng sợ".

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Phước Sang cũng là một trong số ít nghệ sĩ còn giữ mối quan hệ với Duy Phương ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Phước Sang khá vui tính, trò chuyện hồ hởi cùng Duy Phương. Thi thoảng trong bữa ăn, nam diễn viên còn lo lắng hỏi han, giục ăn thêm. Khi nhắc về quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Phước Sang cũng bộc bạch về "đàn anh" của mình: "Tôi bắt chước anh Duy Phương thôi, dùng ý chí vượt qua tất cả. Quan trọng nhất là tôi luôn nghĩ cho con để vượt qua mọi thứ vì nếu lỡ tôi có gì thì con tôi biết sống làm sao". 

"Tôi rất nể phục anh Duy Phương vì đã trải qua mọi biến cố, tai ương cuộc đời với nghị lực lớn. Anh Phương luôn hướng về Phật pháp, để đến nay vẫn khỏe mạnh, ngồi vui vẻ cùng anh em. Anh Duy Phương cũng luôn nghĩ đến con để vượt qua tất cả, dù con anh có nhiều lúc thế nọ thế kia. Con anh Duy Phương vì tuổi trẻ bồng bột mà nhiều lúc có những lời nói hỗn hào, không phải nhưng vẫn là con anh. Anh luôn nghĩ thế để vượt qua. Là một người em, người nghệ sĩ, tôi luôn trân quý anh Duy Phương ở điều đó và học hỏi anh", nam diễn viên bày tỏ.

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Từ khóa:   Phước Sang sao Việt Duy Phương

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