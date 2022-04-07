Nam danh hài từng bị nữ CEO từ chối gặp mặt bất ngờ hé lộ sức khỏe đáng lo ngại, tay co quắp như bị tai biến

Hậu trường 07/04/2022 09:07

Duy Phương cho biết, sức khỏe của ông hiện đang có vấn đề khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Duy Phương từng là một trong những danh hài đình đám một thời của làng giải trí Việt. Thế nhưng, cuộc sống hiện tại của ông lại chật vật, khó khăn trăm bề, khác hẳn với thời hoàng kim trước đây.

Cách đây vài tháng, nam danh hài bất ngờ là cái tên được nhiều người chú ý khi liên tiếp đưa ra nhiều quan điểm về vấn đề từ thiện. Chưa kể, Duy Phương còn chẳng ngần ngại điểm mặt chỉ tên Hoài Linh, Thủy Tiên,… trong vụ nghệ sĩ "sao kê" từ thiện rầm rộ thời gian qua. Đồng thời, ông còn từng gọi điện cho bà Nguyễn Phương Hằng với ý định nói chuyện về giới nghệ sĩ nhưng bị nữ CEO đã từ chối vì không muốn người khác bị liên lụy trong drama của mình.

Nam danh hài từng bị nữ CEO từ chối gặp mặt bất ngờ hé lộ sức khỏe đáng lo ngại, tay co quắp như bị tai biến - Ảnh 1
Nam danh hài từng gây chú ý khi có nhiều phát ngôn nói về giới nghệ sĩ - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, sau thời gian lập kênh Youtube để chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Duy Phương bất ngờ tiết lộ tình hình sức khỏe đáng lo ngại khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Cụ thể, nam danh hài cho biết ông đang bị bệnh nên phải ở nhà nghỉ ngơi.

Kể về bệnh tình, Duy Phương cho biết, khoảng 1 tháng trước, sau khi đi giao hàng về, thấy bụng đói nên vào bếp lấy cháo ăn. Nào ngờ đang múc thì tay bỗng co quắp lại như người bị tai biến. Nhớ lại khoảnh khắc đó, nam danh hài kể: “Tôi hết hồn, vào giường nằm nghỉ, một hồi thì tay duỗi ra được bình thường. Sau đó, gia đình đưa tôi vào bệnh viện Bình Chánh cấp cứu. Bác sĩ khám bảo, huyết áp của tôi lên tới hơn 19, quá cao và nguy hiểm. Bác sĩ cho thuốc uống tới nay nhưng từ hôm đó, tôi cứ bị mệt hoài, chân bước đi nặng nề lắm. Tôi đi nhiều, làm nhiều quá nên mệt. May mà tay chỉ bị quéo thôi”.

Nam danh hài từng bị nữ CEO từ chối gặp mặt bất ngờ hé lộ sức khỏe đáng lo ngại, tay co quắp như bị tai biến - Ảnh 2
Duy Phương cho biết đã dừng hẳn việc shipper và bán hàng, chỉ ở yên một chỗ tịnh dưỡng sau khi đổ bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

Do đó, cả tháng nay Duy Phương dừng hẳn việc shipper hay bán hàng, chỉ nằm yên một chỗ tịnh dưỡng. Ngày 6/4 vừa qua, ông tái khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thiếu máu cơ tim, mỡ máu, viêm dạ dày và cao huyết áp. Không chỉ vậy, sau khi khỏi Covid-19, phổi của nam danh hài cũng bị tổn thương nhẹ. Với tiền sử huyết áp cao, bác sĩ khuyên Duy Phương phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm việc liên tục để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm, để khỏe mạnh, tháo vát dù tuổi đã cao như hiện tại thì hơn chục năm qua ông phải nhờ vào thuốc, cộng thêm việc ăn chay trong 6 năm trời. Thế nhưng sau lần đổ bệnh này, nam danh hài được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt đi thay vì ăn chay vì không đủ chất, thiếu đề kháng.

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Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được một đại gia giúp đỡ kiếm thêm thu nhập. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng bất ngờ được một khách hàng hứa tặng một miếng đất trong lúc đi giao bánh bèo.

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