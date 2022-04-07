Từng 'mạnh miệng' tuyên bố không lấy chồng Tây, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ 'quay xe' vì lý do này

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã không giấu được sự xúc động khi quay trở lại quê chồng sau 3 năm do dịch bệnh.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh đã không giấu được sự xúc động khi về Anh thăm gia đình chồng sau quãng thời gian làm việc cật lực và ảnh hường vì dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Hà Anh cũng tiết lộ cô từng tuyên bố sẽ không lấy người nước ngoài. Nhưng sau đó lại kết hôn với chồng Tây Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh. Nói về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, nàng siêu mẫu giãi bày: "Hồi tuổi teen mình từng nói rất mạnh mồm là sẽ không bao giờ yêu và lấy người nước ngoài đâu, vì chẳng thấy có gì hấp dẫn ở họ cả. Lớn lên rồi, đi học, làm ở nhiều nơi trên thế giới mới thấy rằng sự xoá nhoà về khoảng cách khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, màu da là có thật. Học cách trân trọng vẻ đẹp đa dạng là điều dĩ nhiên".

Hà Anh từng nói sẽ không lấy người nước ngoài nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ - Ảnh: Chụp màn hình Chân dài cũng tiết lộ do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên 3 năm gia đình cô mới quay trở lại nơi đây. Cô chia sẻ thêm: "Dù đã 3 năm chưa quay về với London do đại dịch, nhưng chỉ bước chân về đến sân bay Heathrow và nghe tiếng đón chào niềm nở của anh hải quan cửa khẩu - đã cảm thấy thật thân thuộc. Không lựa chọn sống ở London hay lấy quốc tịch Anh (ở thời điểm hiện tại), nhưng Anh Quốc sẽ luôn là ngôi nhà, quê hương thứ hai của mình, của bé Myla nữa. Thật vui khi thấy ông xã được về quê hương xứ sở mình, ăn những món ngon, và uống những pine bia thật tươi và chất ở những quán pub". "Sau gần 3 năm không thể ra khỏi Việt Nam, giờ gia đình mới về được London, "quê hương" của ông xã để thăm gia đình, bạn bè. Nhưng những ngày đầu là để bố mẹ cùng khám phá London với Myla. Lần cuối cùng về London, Myla mới chập chững biết đi, giờ gần 4 tuổi rồi, gì cũng biết, cũng háo hức", cô hào hứng cho hay.

Hà Anh có mối quan hệ rất tốt với gia đình ông xã - Ảnh: FBNV Siêu mẫu Hà Anh được nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc bốc lửa mà còn vì lối suy nghĩ tân tiến, thông minh trong việc giữ gìn tổ ấm. Cặp đôi hiện đang rất hạnh phúc cùng với cô con gái kháu khỉnh. Không những được ông xã người Anh yêu thương hết mực, Hà Anh còn chinh phục được trọn vẹn tình cảm của bố mẹ chồng. Dù cách trở địa lý nhưng Hà Anh và mẹ chồng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

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