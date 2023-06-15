Cuộc sống vợ cũ và 2 người con của Phước Sang sau khi rời khỏi biệt thự tiền tỷ: Giàu có, viên mãn, nhan sắc quý tử khiến dân tình phải chú ý

Tuy nhiên, khi sự nghiệp làm phim đang ở đỉnh cao, Phước Sang đầu tư 1.000 tỷ đồng vào bất động sản . Song công việc kinh doanh của anh gặp thất bại và vỡ nợ vì không có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực nhà đất . “Ông bầu” còn bị tố quỵt nợ, gia đình bị chửi bới và uy hiếp, căn biệt thự 67 tỷ bị ném mắm tôm khiến vợ con sống trong sợ hãi.

Vào những năm 2000, cái tên Phước Sang rất được khán giả quan tâm. Anh vừa là đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng với loạt phim ăn khách, đạt doanh thu “khủng” như: "Võ lâm truyền kỳ", "Khi đàn ông có bầu", "Hồn Trương Ba da hàng thịt", "Võ lâm truyền kỳ", "Áo lụa Hà Đông"… Thành công ở lĩnh vực điện ảnh giúp “ông bầu” Phước Sang có cuộc sống sung túc, ở biệt thự 67 tỷ, đi nhiều xe sang...

Trong vài năm qua, anh đã nỗ lực trả các khoản nợ lớn. Theo những người gần gũi với Phước Sang, ông "bầu" hiện đã giải quyết được phần nào tình hình. Tinh thần của anh cũng lạc quan hơn và ấp ủ những dự án phim để quay trở lại với nghề.

Đến năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang - chia sẻ với báo giới, cô và anh đã ly hôn hơn một năm. Sau đó nữ diễn viên phải làm đủ nghề như bán xôi, nhà hàng... trang trải cuộc sống và trả nợ giúp chồng cũ.

Gia đình Phước Sang khi còn đang hạnh phúc

Được biết, anh có tổ ấm hạnh phúc đẹp như mơ bên vợ tiểu thư - diễn viên Kim Thư (con gái ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến) trong căn biệt thự 70 tỷ ở Sài Thành. Thế nhưng bỗng nhiên vào năm 2012, Phước Sang gặp biến cố vỡ nợ lên đến 1000 tỷ đồng vì kinh doanh bất động sản. Biến cố ấy không chỉ khiến ông bầu lao đao, đổi nghề mà tổ ấm của anh bên Kim Thư cũng tan vỡ, các con có khoảng thời gian theo bố sau đó theo mẹ và có cuộc sống ẩn dật giấu kín thân phận suốt 10 năm liền.

Biến cố khiến tổ ấm của Phước Sang và Kim Thư cũng tan vỡ

Trong suốt 10 năm làm mẹ đơn thân nuôi con, cô nàng tiểu thư ngày nào có cuộc sống khá vất vả và không chia sẻ bất kì điều gì về bản thân và 2 con trai. Nữ diễn viên sinh năm 1978 làm nhiều nghề để bươn chải, thậm chí là từng đi bán xôi, bán cơm phần để lo toan kinh tế nuôi hai con.

Kim Thư phải bươn chải đủ nghề để nuôi nấng hai con

Nhờ đảm đang, xinh đẹp và giỏi giang, Kim Thư vực dậy mình và bắt đầu có nhà hàng bán xôi riêng cho mình, được nhiều bạn bè showbiz tới ủng hộ. Thậm chí các phần xôi tại quán Kim Thư còn được ship sang tận nước ngoài vì mọi người ủng hộ quá nhiều.

Kinh tế ổn định, thậm chí là dư dả khiến bản thân nữ diễn viên cũng hạnh phúc phần nào. Lần đầu tiên sau gần chục năm, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh các con. Đô La và Ơ Rô - hai con trai Phước Sang từng có cuộc sống vất vả khi bên cạnh mẹ thì nay "cuộc đời nở hoa". Các con Kim Thư không chỉ theo học văn hóa mà còn được đầu tư đi học nghệ thuật và thể thao theo bản thân các bé mong muốn.

Kim Thư hạnh phúc bên hai cậu con trai ngoan ngoãn

Chia sẻ về các con, vợ cũ Phước Sang cho biết Đô La và Ơ Rô đều ngoan ngoãn, tự lập, khiến cô rất tự hào. 'Mẹ đã mang nặng đẻ đau, hy sinh rất nhiều cho con. Con hứa sẽ học gỏi, nghe lời mẹ, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội', Đô La từng hứa với mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Kim Thư thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch sang chảnh cùng 2 con khiến ai nấy trầm trồ và tấm tắc khen ngợi chắc giờ cuộc sống của mẹ con cô đã dư dả, đủ đầy lắm rồi. Đáng chú ý nhất có lẽ là ngoại hình của các con khiến ai nấy phải trầm trồ. Bà mẹ cũng không ngại tiết lộ, Đô La 16 tuổi đã cao 1m9 còn em trai Ơ Rô cũng đã 1m75.

Nhan sắc của hai cậu con trai nhà Kim Thư khiến khán giả không khỏi chú ý

Ở tuổi U50 như Kim Thư còn hạnh phúc nào bằng khi kinh tế đã không còn là mối bận tâm mà hai con giờ đây trưởng thành ngoan ngoãn, tương lai rộng mở vì được nhiều bạn bè của mẹ chở che. Bà mẹ đơn thân khiến nhiều người thán phục vì tài năng, nhan sắc cũng như sự thông minh của mình.