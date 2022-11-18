Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ

Hậu trường 18/11/2022 09:10

Sau khi bố mẹ chia tay, hai con trai của vợ chồng Phước Sang là Phước Quang - Phước Thịnh cũng được bố mẹ giữ cuộc sống kín tiếng. Tuy nhiên giờ đây 2 quý tử đã khôn lớn nên nữ diễn viên thoải mái hơn trong việc khoe hình ảnh của con.

Phước Sang là một trong những đạo diễn nổi tiếng, gắn liền với một loạt những bộ phim điện ảnh "ăn khách". Ngoài sự nghiệp khá thành công, Phước Sang còn được biết đến khi sở hữu mái ấm gia đình hạnh phúc với diễn viên Kim Thư cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Sự nghiệp đang ngày một tiến triển, thế nhưng năm 2012, Phước Sang bỗng vướng vào ồn ào nợ nần khi đầu tư 1.000 tỷ đồng vào lĩnh vực bất động sản. Đến cuối năm 2012, Phước Sang và Kim Thư chính thức "đường ai nấy đi".

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 1
Phước Sang và Kim Thư chính thức "đường ai nấy đi" khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

Sau khi bố mẹ chia tay, hai con trai của vợ chồng Phước Sang là Phước Quang - Phước Thịnh cũng được bố mẹ giữ cuộc sống kín tiếng. Trước đây, Kim Thư hạn chế chia sẻ về 2 con trai vì muốn các bé có tuổi thơ bình yên, tránh bị soi mói. Tuy nhiên giờ đây 2 quý tử đã khôn lớn nên nữ diễn viên thoải mái hơn trong việc khoe hình ảnh của con.

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 2
Kim Thư hiện tại khá thoải mái khoe ảnh hai con trai - Ảnh: Internet

Trên trang Facebook cá nhân, Kim Thư đã đăng tải những hình ảnh đời thường của 2 cậu con trai. Trong đó, cậu con trai út Phước Thịnh (tên thân mật là Ơ Rô) thường đồng hành cùng mẹ nhiều hơn. Gần đây, mẹ con Kim Thư đã có chuyến vi vu Hà Nội, nữ diễn viên đưa quý tử đi khám phá khắp nơi và nghỉ dưỡng ở khách sạn sang trọng.

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 3

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 4
Kim Thư khoe ảnh con trai út - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cậu út cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiệc của mẹ và dàn sao Việt đình đám như Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Ngọc Trinh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hoa hậu Khánh Vân,... Ơ Rô còn vui vẻ, thân thiết chụp ảnh cùng các đồng nghiệp của mẹ.

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 5
Cậu út cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiệc của mẹ và dàn sao Việt đình đám - Ảnh: Internet

Con trai đầu lòng của Kim Thư có tên là Phước Quang (tên thân mật là Đô La) hiếm khi lộ diện hơn so với em trai. Trong ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của con trai, nữ diễn viên tiết lộ rằng hiện tại cậu đã sở hữu chiều cao khủng với 1m88. Cậu con trai lớn được nhận xét là "bản sao" của ba khi có nhiều đường nét giống với Phước Sang.

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 6
Con trai đầu lòng của vợ chồng Phước Sang hiếm khi lộ diện hơn so với con trai út - Ảnh: Internet

Sau khi chồng cũ vỡ nợ, Kim Thư từng có khoảng thời gian khó khăn. Từ một diễn viên đình đám, cô ra đi với hai bàn tay trắng, bươn chải làm đủ mọi ngành nghề để lo toan kinh tế gia đình, thậm chí còn đi bán xôi, bán cơm phần,... Kim Thư từng thừa nhận nhiều năm, bản thân không mua một chiếc túi xách nào và thường mặc đồng phục nhà hàng vì chẳng có đồ đẹp. Vì không sống cùng 2 con sau khi ly hôn nên giữa mẹ con vẫn có khoảng cách. Thế nhưng cô tin rằng, sau khi các con lớn lên sẽ hiểu cho nỗi lòng và hoàn cảnh của mẹ.

Vợ cũ Phước Sang hiếm khi khoe ảnh 2 con trai: Càng lớn càng cao ráo điển trai, bản sao hoàn hảo của cả ba lẫn mẹ - Ảnh 7
 Từ một diễn viên đình đám, Kim Thư ra đi với hai bàn tay trắng, bươn chải làm đủ mọi ngành nghề để lo toan kinh tế gia đình -  Ảnh: Internet

Có thể thấy, 2 con trai Phước Sang có cuộc sống đủ đầy, sung túc và hạnh phúc. Kim Thư cũng hài lòng chăm lo chu toàn cho 2 quý tử của mình.

Sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Phước Sang lộ diện: 'Nếu lỡ tôi có gì thì con tôi biết sống làm sao'

Sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, Phước Sang lộ diện: 'Nếu lỡ tôi có gì thì con tôi biết sống làm sao'

Mới đây, diễn viên Phước Sang bất ngờ xuất hiện cùng nghệ sĩ Duy Phương. Đồng thời, nam diễn viên cũng để lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mình sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

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