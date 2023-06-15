Sau 5 năm làm dâu hào môn ở xứ cờ hoa, Phạm Hương 'mang biệt thự khủng' về cho mẹ khiến nhiều người trầm trồ

Cho đến tháng 12/2019, Phạm Hương lại "đánh úp" bất ngờ khi xác nhận đã sinh nhóc tỳ đầu lòng và đến tháng 9/2021 cô tiếp tục chào đón em bé thứ 2. Dù thoải mái chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội nhưng nàng hậu vẫn giữ kín thông tin và dung mạo của chồng. Trong những dịp đặc biệt, Phạm Hương khoe được chồng tặng biệt thự, đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh.

Tháng 9/2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người lại đồn đoán rằng chuyện cô sang Mỹ là để sinh con cho đại gia. Trước những thông tin này, nàng hậu tỏ ra khá bình thản và không lên tiếng đính chính.

Qua đó, có thể thấy, nhà ở quê của Phạm Hương sẽ là một biệt thự khủng 2 tầng, có sân vườn rộng rãi và hồ bơi ngoài trời. Toàn bộ nội thất trong nhà mẹ của Phạm Hương sẽ có màu trắng chủ đạo, xây dựng theo phong cách hiện đại và gần gũi với thiên nhiên.

Sau hơn nửa thập kỷ tạm xa làng giải trí , mới đây, mỹ nhân Việt này hạnh phúc chia sẻ việc chuẩn bị xây biệt thự tặng mẹ ruột tại quê nhà Hải Phòng. Theo đó, Phạm Hương hé lộ bản thiết kế toàn cảnh căn biệt thự khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Tại khu vực phòng khách, Phạm Hương còn trưng bày bức ảnh cực “quyền lực” để lưu giữ kỷ niệm lúc còn hoạt động nghệ thuật

Tại khu vực phòng khách, Phạm Hương còn trưng bày bức ảnh cực “quyền lực” để lưu giữ kỷ niệm lúc còn hoạt động nghệ thuật. Từ phòng ngủ, phòng ăn đến khu vực chứa đồ hiệu đều được sắp xếp tinh tế, sang trọng và tạo cảm giác ấm cúng.

Từ phòng ngủ, phòng ăn đến khu vực chứa đồ hiệu đều được sắp xếp tinh tế, sang trọng và tạo cảm giác ấm cúng

Phạm Hương hy vọng căn nhà này sẽ sớm hoàn thiện để gia đình có nơi nghỉ ngơi, vui chơi mỗi khi trở về nước. Nàng hậu hạnh phúc chia sẻ: “Với bản thiết kế này, Phạm Hương hi vọng sẽ sớm xây nên ngôi nhà trên quê hương để tặng mẹ và cũng là nơi để Phạm Hương và gia đình tận hưởng những kì nghỉ tuyệt vời tại Việt Nam”.

Phạm Hương hy vọng căn nhà này sẽ sớm hoàn thiện để gia đình có nơi nghỉ ngơi, vui chơi mỗi khi trở về nước

Hành động này của Phạm Hương nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Dù suốt thời gian qua tạm rời xa làng mẫu Việt nhưng sức hút của Phạm Hương vẫn gây chú ý. Tại xứ người, Phạm Hương kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ.

Tại xứ người, Phạm Hương kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ

Lần hiếm hoi chia sẻ về ông xã, Phạm Hương tiết lộ: “Anh ấy không phải người của showbiz, chỉ là một người bình thường thôi. Cuộc sống bên Mỹ của họ rất đơn giản. Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ sẽ không thoải mái với điều đó, đối với công việc của họ và đối với cuộc sống thường ngày của họ. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường”.

Phạm Hương hiện có cuộc sống sang chảnh khi làm "vợ người ta" tại xứ cờ hoa

Nói về cuộc sống sau 5 năm ở Mỹ, Phạm Hương cũng chia sẻ: “Thời gian này việc chăm sóc các cháu đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, sau 10 giờ đêm khi cho các cháu ngủ xong thì Phạm Hương mới có thời gian liên lạc với bạn bè, người thân… Hoặc thỉnh thoảng có người thân trông giúp thì mình mới có thể đi chơi thể thao hoặc làm việc. Nên đó là một phần lý do Phạm Hương không còn thời gian cho những hoạt động khác”.