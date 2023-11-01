Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao?

Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi bị lập hàng loạt group anti-fan. Đỉnh điểm, trong số đó có một group anti án mốc hơn 650.000 thành viên theo dõi. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân.

Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi bị lập hàng loạt group anti-fan

Mãi đến tối 31/10, dân tình xôn xao hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trong lần lộ diện này, Ý Nhi khác lạ với mái tóc ngắn và diện trang phục giản dị. Đây là lần đầu Ý Nhi xuất hiện tại nơi đông người sau 3 tháng vướng ồn ào. Đi cạnh cô là người bạn trai lâu năm. Hiện tại, phía công ty chủ quản của nàng Hậu vẫn chưa có động thái lên tiếng về việc nàng Hậu bị bắt gặp ở sân bay.