Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao?

Hậu trường 01/11/2023 08:38

Người đăng tải hình ảnh đính kèm nội dung Ý Nhi đi ga quốc tế và có một số người thân cùng bạn trai đến tiễn. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Miss World Vietnam 2023 lên đường đi du học. 

Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi bị lập hàng loạt group anti-fan. Đỉnh điểm, trong số đó có một group anti án mốc hơn 650.000 thành viên theo dõi. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân. 

Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi bị lập hàng loạt group anti-fan

Mãi đến tối 31/10, dân tình xôn xao hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trong lần lộ diện này, Ý Nhi khác lạ với mái tóc ngắn và diện trang phục giản dị. Đây là lần đầu Ý Nhi xuất hiện tại nơi đông người sau 3 tháng vướng ồn ào. Đi cạnh cô là người bạn trai lâu năm. Hiện tại, phía công ty chủ quản của nàng Hậu vẫn chưa có động thái lên tiếng về việc nàng Hậu bị bắt gặp ở sân bay.

Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Mãi đến tối 31/10, dân tình xôn xao hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM
Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Trong lần lộ diện này, Ý Nhi khác lạ với mái tóc ngắn và diện trang phục giản dị

Người đăng tải hình ảnh đính kèm nội dung Ý Nhi đi ga quốc tế và có một số người thân cùng bạn trai đến tiễn. Trước khi vào phòng chờ, cô được chủ tịch Miss World Vietnam 2023 dặn dò nhiều điều. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Miss World Vietnam 2023 lên đường đi du học. 

Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Sau 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại sân bay cùng bạn trai, diện mạo hiện tại ra sao? - Ảnh 5
Người đăng tải hình ảnh đính kèm nội dung Ý Nhi đi ga quốc tế và có một số người thân cùng bạn trai đến tiễn. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Miss World Vietnam 2023 lên đường đi du học. 

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam). Cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1,75 m, số đo ba vòng 79-59-89 cm, đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Người đẹp sẽ đại diện quốc gia tranh tài ở Miss World 2024, kế nhiệm Huỳnh Nguyễn Mai Phương. 

Động thái gây chú ý của Hoa hậu Ý Nhi trên mạng xã hội: Chuẩn bị trở lại sau ba tháng ở ẩn?

Động thái gây chú ý của Hoa hậu Ý Nhi trên mạng xã hội: Chuẩn bị trở lại sau ba tháng ở ẩn?

Trước sự tấn công của cư dân mạng khi vướng vào những ồn ào phát ngôn, Ý Nhi không tham gia bất kì sự kiện nào trong suốt 3 tháng qua.

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