Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng?

Hậu trường 26/09/2023 14:44

Ngay lập tức, nhiều netizen để lại bình luận cho rằng Ý Nhi đã chịu lộ diện sau loạt ồn ào về phát ngôn.

Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi cô bị lập hàng loạt group anti-fan. Đỉnh điểm, trong số đó có một group anti án mốc hơn 650.000 thành viên theo dõi. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân Facebook, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân. 

Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng? - Ảnh 1
Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi cô bị lập hàng loạt group anti-fan

Mới đây nhất, dàn hoa hậu đình đám nhà Sen vàng gồm có Hoa hậu Thanh Thuỷ, Đỗ Thị Hà , Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Lương Thuỳ Linh,... đã tham gia một chuyến đi từ thiện chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh Khó khăn trong dịp lễ Trung thu cận kề. 

Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng? - Ảnh 2
Mới đây nhất, dàn hoa hậu đình đám nhà Sen vàng gồm có Hoa hậu Thanh Thuỷ, Đỗ Thị Hà , Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Lương Thuỳ Linh,... đã tham gia một chuyến đi từ thiện

Đáng chú ý, trong loạt ảnh được Hoa hậu Thanh Thủy, netizen đổ dồn sự chú ý vào một bức ảnh có xuất hiện được cho là Hoa hậu Ý Nhi. Ngay lập tức, nhiều netizen để lại bình luận cho rằng Ý Nhi đã chịu lộ diện sau loạt ồn ào về phát ngôn. Đồng thời, chân dài cũng trông khá buồn bã trong lần hiếm hoi xuất hiện trở lại này.

Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng? - Ảnh 3
Đáng chú ý, trong loạt ảnh được Hoa hậu Thanh Thủy, netizen đổ dồn sự chú ý vào một bức ảnh có xuất hiện được cho là Hoa hậu Ý Nhi
Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng? - Ảnh 4
Ngay lập tức, nhiều netizen để lại bình luận cho rằng Ý Nhi đã chịu lộ diện sau loạt ồn ào về phát ngôn

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, danh tính cô gái bị lầm tưởng là Hoa hậu Ý Nhi thực chất là Trương Quí Minh Nhàn - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023). Do khuôn mặt cả 2 có một số nét tương đồng và góc chụp bị khuất nên dẫn đến sự nhầm tưởng.

Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng? - Ảnh 5
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, danh tính cô gái bị lầm tưởng là Hoa hậu Ý Nhi thực chất là Trương Quí Minh Nhàn - Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023)

Lần gần nhất Ý Nhi được "team qua đường" tại TP.HCM bắt gặp là vào tháng 8/2023 nhưng không phải xuất hiện trước công chúng. Ý Nhi ở một khách sạn tại trung tâm, mỗi ngày sẽ có xe đưa đón đến trụ sở của công ty Sen Vàng (Quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Xôn xao hình ảnh hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi lộ diện, công khai đi từ thiện sau ồn ào vạ miệng? - Ảnh 6
Lần gần nhất Ý Nhi được "team qua đường" tại TP.HCM bắt gặp là vào tháng 8/2023 nhưng không phải xuất hiện trước công chúng

Hiện tại, theo tìm hiểu, Hoa hậu Ý Nhi dành thời gian này để học tiếng Anh và rèn luyện các kỹ năng mềm khác. Thông thường, lịch trình học tập của cô sẽ bắt đầu từ trưa và kết thúc tầm hơn 23 giờ mỗi ngày.

Vì sao không bị tước danh hiệu, Hoa hậu Ý Nhi vẫn chưa tái xuất?

Vì sao không bị tước danh hiệu, Hoa hậu Ý Nhi vẫn chưa tái xuất?

Sau gần 2 tháng ồn ào vì những phát ngôn gây tranh cãi, Hoa hậu Ý Nhi vẫn “ở ẩn” không tham gia bất kỳ hoạt động nào.

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