Sau 3 năm, nhan sắc ngày càng mặn mà của 'Hoa hậu con nhà giàu ' từng ở ẩn vì vướng lùm xùm

Sau 3 năm ở ẩn, Jolie Nguyễn đã tích cực hoạt động mạng xã hội trở lại.

Từng được mệnh danh là "hoa hậu con nhà giàu", Jolie Nguyễn tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc (Miss Vietnam World Australia 2015) và đăng quang khi vừa tròn 18 tuổi. Cô được biết đến là một rich kid với cuộc sống giàu sang, xa xỉ, thậm chí còn được lên báo Mỹ. Bất ngờ vào giữa năm 2020, Jolie Nguyễn vướng vào một vụ lùm xùm mại dâm. Cụ thể, Cảnh sát hình sự phát hiện 3 cô gái đang bán dâm tại một khách sạn ở quận 1 với giá 18.000-30.000 USD, một trong số đó được cho là Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc Jolie Nguyễn.

Sau scandal, Jolie Nguyễn hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội, khóa kênh YouTube. Cô không còn tham gia các sự kiện của showbiz, thay vào đó, thỉnh thoảng người đẹp đăng tải hình ảnh đi chùa, làm từ thiện, ăn chay... Trong năm 2022, cô chỉ có duy nhất một bài đăng trên Facebook, cuộc sống vô cùng kín tiếng.

Jolie Nguyễn sau đó chỉ đăng tải hình ảnh đi chùa, làm từ thiện - Ảnh: FBNV Từ giữa tháng 3 vừa qua, Jolie Nguyễn dần có dấu hiệu hoạt động tích cực trên mạng xã hội trở lại. Sau bài viết chúc mừng sinh nhật bản thân, người đẹp sinh năm 1997 tiếp tục cập nhật về cuộc sống hằng ngày và gần đây nhất là hình ảnh khi cô tham gia đám cưới tại Thái Lan. Jolie Nguyễn tham dự đám cưới tại Hua Hin, Thái Lan - Ảnh: FBNV Nhan sắc hiện tại của nàng hậu - Ảnh: FBNV Trong loạt ảnh đăng tải, Jolie Nguyễn tạo kiểu tóc xoăn nhẹ, mặc bộ váy màu be khoe trọn đôi chân dài và tấm lưng trần gợi cảm. Sau gần 3 năm ở ẩn, có thể thấy nàng hậu ngày càng nhuận sắc, đường nét gương mặt sắc sảo hơn so với trước đây, tinh thần vô cùng sảng khoái. Ảnh: FBNV Bộ váy giúp Jolie Nguyễn khoe tấm lưng trần - Ảnh: FBNV Hiện tại, các bài đăng Facebook của Jolie Nguyễn vẫn ở chế độ khóa tính năng bình luận, chỉ có bạn bè cô mới có thể để lại comment dưới bài viết.

“Hoa hậu con nhà giàu” Jolie Nguyễn giờ ra sao? Jolie Nguyễn không xuất hiện trong các sự kiện giải trí trong suốt nhiều tháng qua và chỉ thỉnh thoảng chia sẻ một vài hình ảnh cá nhân.

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