Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Đại dương, dân mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Lê Âu Ngân Anh

Hình ảnh mới nhất của người đẹp Lê Âu Ngân Anh trên trang Facebook cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam. Thời điểm đó, nhan sắc khác lạ của cô trong đêm chung kết đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Gương mặt đơ cứng cùng đôi môi sưng phồng của Lê Âu Ngân Anh lúc đăng quang từng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới – Ảnh: Internet

Sau những ồn ào về nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh của thời điểm hiện tại đã lột xác đến ngỡ ngàng. Được biết, cô đã kiên trì ăn kiêng giảm cân và luyện tập để trở nên quyến rũ hơn.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Lê Âu Ngân Anh vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Hồng tươi cho mọi việc khởi đầu suôn sẻ nha”.

Lê Âu Ngân Anh khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào ở tuổi 25 – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Lê Âu Ngân Anh tự tin khoe gương mặt V-line thon gọn, làn da trắng hồng cùng đôi môi xinh xắn. Nhiều người cho rằng, nhan sắc hiện tại của cô trông tự nhiên, trẻ trung và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, thân hình thon gọn, nuột nà của nàng hậu cũng không hề khiến công chúng thất vọng.

Cô nàng rất chăm chỉ ăn kiêng giữ dáng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho Lê Âu Ngân Anh: “Em xinh quá”, “Đẹp quá chị ơi”, “Yêu quá đi thôi, cô gái ơi xinh quá”, “Ngày càng đẹp nè chị”, “Hồng tươi xinh xắn và ngọt ngào quá chị ơi”…

Có thể nói, Ngân Anh ở thời điểm hiện tại được lòng công chúng hơn cả về nhan sắc lẫn thần thái.

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