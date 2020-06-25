Khoe nhan sắc rạng rỡ sau giảm cân, Lê Phương tình tứ ôm ấp chồng kém tuổi

Hậu trường 25/06/2020 10:32

Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của diễn viên Lê Phương bên ông xã Trung Kiên sau 3 năm "về chung nhà" khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Trước khi có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, diễn viên Lê Phương từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều nước mắt. Ly hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả. Đến khi gặp ca sĩ Trung Kiên, cuộc đời Lê Phương bắt đầu bước sang trang mới.

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Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Lê Phương - Ảnh: FB

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 trong sự chúc phúc của mọi người. Sau 3 năm chung sống, Lê Phương và Trung Kiên có với nhau 1 "tiểu công chúa" xinh xắn. Dù kém vợ tận 7 tuổi, nhưng anh luôn thể hiện mình là người đàn ông chững chạc, hết lòng yêu thương và chăm lo cho vợ con. Diễn viên Lê Phương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường ngập tràn tiếng cười bên chồng con khiến người hâm mộ an lòng.

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Không chỉ phụ vợ chăm sóc con gái mới sinh khéo léo...
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... Trung Kiên còn yêu thương bé Cà Pháo như ruột thịt - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Trung Kiên. Hình ảnh này được chụp trong chuyến đi Đà Lạt vừa qua. Trong ảnh, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm mặn nồng khiến công chúng ngưỡng mộ.

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Sau 3 năm chung sống, tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng - Ảnh: FB

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Diễn viên Lê Phương được khen ngày càng đẹp sau sinh - Ảnh: FB

Diễn viên Lê Phương cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Để có được vóc dáng như hiện tại, bà mẹ hai con đã tập luyện không ngừng. Theo chia sẻ, cô đã "đánh bay" gần 30kg mỡ thừa để lấy lại nhan sắc và trở lại với công việc.

Tái xuất sau 9 tháng sinh nở, Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ bên 'người tình' Thanh Thức

Tái xuất sau 9 tháng sinh nở, Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ bên 'người tình' Thanh Thức

Nhờ sự động viên của ông xã cùng nỗ lực của bản thân, diễn viên Lê Phương đã lấy lại vóc dáng sau sinh. Cô cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

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