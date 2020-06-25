Khoe nhan sắc rạng rỡ sau giảm cân, Lê Phương tình tứ ôm ấp chồng kém tuổi

Trước khi có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, diễn viên Lê Phương từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều nước mắt. Ly hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả. Đến khi gặp ca sĩ Trung Kiên, cuộc đời Lê Phương bắt đầu bước sang trang mới.

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Lê Phương - Ảnh: FB

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 trong sự chúc phúc của mọi người. Sau 3 năm chung sống, Lê Phương và Trung Kiên có với nhau 1 "tiểu công chúa" xinh xắn. Dù kém vợ tận 7 tuổi, nhưng anh luôn thể hiện mình là người đàn ông chững chạc, hết lòng yêu thương và chăm lo cho vợ con. Diễn viên Lê Phương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường ngập tràn tiếng cười bên chồng con khiến người hâm mộ an lòng.