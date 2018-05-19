Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Thùy Lâm vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng dù đã không còn hoạt động trong showbiz Việt.
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Với chiều cao 1m70 cùng số đo hình thể đầy ấn tượng 88-60-90, Thùy Lâm đã xuất sắc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ngoài ngoại hình, với sự thông minh và tài năng của mình, chân dài này còn giành được nhiều giải phụ: Người đẹp ứng xử hay nhất và được bình chọn nhiều nhất, Hoa hậu tài năng. Đặc biệt, mỹ nhân Thái Bình còn lọt top 15 thí sinh đẹp nhất khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008.
Hoa hậu Thùy Lâm khá thuận lợi khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nàng hậu lại rút lui khỏi làng giải trí Việt khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.
Sau nhiều năm lui về hậu phương lo cho gia đình, công chúng vui mừng khi biết được rằng cô đang có một cuộc sống vẹn tròn bên chồng và 2 con. Nhiều người cho rằng, có lẽ hôn nhân hạnh phúc, bình yên đã giúp Thùy Lâm giữ được nhan sắc rạng ngời, vượt thời gian dù đã trải qua 2 lần sinh nở.