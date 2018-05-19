Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 19/05/2018 11:43

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Thùy Lâm vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng dù đã không còn hoạt động trong showbiz Việt.

Với chiều cao 1m70 cùng số đo hình thể đầy ấn tượng 88-60-90, Thùy Lâm đã xuất sắc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ngoài ngoại hình, với sự thông minh và tài năng của mình, chân dài này còn giành được nhiều giải phụ: Người đẹp ứng xử hay nhất và được bình chọn nhiều nhất, Hoa hậu tài năng. Đặc biệt, mỹ nhân Thái Bình còn lọt top 15 thí sinh đẹp nhất khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008.

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Thùy Lâm giành chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thùy Lâm khá thuận lợi khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nàng hậu lại rút lui khỏi làng giải trí Việt khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

Sau nhiều năm lui về hậu phương lo cho gia đình, công chúng vui mừng khi biết được rằng cô đang có một cuộc sống vẹn tròn bên chồng và 2 con. Nhiều người cho rằng, có lẽ hôn nhân hạnh phúc, bình yên đã giúp Thùy Lâm giữ được nhan sắc rạng ngời, vượt thời gian dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Sau khi lập gia đình, mỹ nhân này hầu như rút khỏi làng giải trí - Ảnh: Internet
Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Cuộc sống bình yên của Thùy Lâm bên chồng và hai con - Ảnh: Internet
Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4
Ngoài thời gian dành cho gia đình, Thùy Lâm cũng tập luyện để giữ được thân hình thon gọn và trẻ trung - Ảnh: Internet
Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5
Một trong những sự kiện hiếm hoi Thùy Lâm từng tham dự - Ảnh: Internet
Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc hiện tại của Thùy Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6
Đã 10 năm sau đăng quang, Thùy Lâm vẫn khiến nhiều người say đắm vì nụ cười rạng rỡ cùng thân hình quyến rũ của mình - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây

Rời xa chốn showbiz nhiều thị phi, Thùy Lâm lựa chọn cuộc sống bình yên bên chồng con. Dù đã 8 năm kết hôn nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn được chồng cưng như trứng mỏng khiến ai cũng ghen tị.

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