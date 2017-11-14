Từ ngày kết hôn và sinh con, Hoa hậu Thùy Lâm gần như lặn mất tăm khỏi các sự kiện của giới giải trí. Được ông xã yêu thương và chiều chuộng, bà mẹ hai con không còn mặn mà với những hào quang trên sân khấu nữa.

Hạnh phúc mỗi ngày của cô là thức dậy với những bài tập Yoga, đưa con đến trường, chăm sóc căn bếp của gia đình nhỏ. Thời gian rảnh rỗi, người đẹp được chồng đưa đi du lịch để tận hưởng cuộc sống.