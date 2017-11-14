Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây

Giải trí 14/11/2017 17:11

Rời xa chốn showbiz nhiều thị phi, Thùy Lâm lựa chọn cuộc sống bình yên bên chồng con. Dù đã 8 năm kết hôn nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn được chồng cưng như trứng mỏng khiến ai cũng ghen tị.

Từ ngày kết hôn và sinh con, Hoa hậu Thùy Lâm gần như lặn mất tăm khỏi các sự kiện của giới giải trí. Được ông xã yêu thương và chiều chuộng, bà mẹ hai con không còn mặn mà với những hào quang trên sân khấu nữa.

Hạnh phúc mỗi ngày của cô là thức dậy với những bài tập Yoga, đưa con đến trường, chăm sóc căn bếp của gia đình nhỏ. Thời gian rảnh rỗi, người đẹp được chồng đưa đi du lịch để tận hưởng cuộc sống.

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Thùy Lâm - Ảnh: FBNV

Dù nhiều người tò mò hỏi thăm về cuộc sống hiện tại nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn khá kín tiếng về đời tư. Duy chỉ có chồng cô - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng lên trang cá nhân với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc.

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 2
Thời gian rảnh, Thùy Lâm tập Yoga để giữ gìn vóc dáng - Ảnh: FBNV

Vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống quá viên mãn nên chồng Hoa hậu Thùy Lâm lúc nào cũng lãng mạn như những ngày đầu mới yêu. Dù đã kết hôn 8 năm nhưng anh vẫn thường xuyên dành cho vợ những cái ôm ấm áp, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thi thoảng là những câu nói bông đùa nhưng ẩn chứa đầy tình cảm.

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 3
Người đẹp thường xuyên được chồng đưa đi du lịch - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 4
"Trời lạnh quá nên đành ôm tạm", tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn viết - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 5
Hạnh phúc của Thùy Lâm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 6
Dù đã kết hôn 8 năm nhưng hai vợ chồng vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 7
Con trai Hoa hậu Thùy Lâm càng lớn càng giống bố - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thùy Lâm sau 8 năm lấy chồng tiến sĩ, rời showbiz hiện đang có cuộc sống thế này đây - Ảnh 8
Cô công chúa nhỏ cũng đã cao lớn nhường này - Ảnh: FBNV

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