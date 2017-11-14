Rời xa chốn showbiz nhiều thị phi, Thùy Lâm lựa chọn cuộc sống bình yên bên chồng con. Dù đã 8 năm kết hôn nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn được chồng cưng như trứng mỏng khiến ai cũng ghen tị.
Từ ngày kết hôn và sinh con, Hoa hậu Thùy Lâm gần như lặn mất tăm khỏi các sự kiện của giới giải trí. Được ông xã yêu thương và chiều chuộng, bà mẹ hai con không còn mặn mà với những hào quang trên sân khấu nữa.
Hạnh phúc mỗi ngày của cô là thức dậy với những bài tập Yoga, đưa con đến trường, chăm sóc căn bếp của gia đình nhỏ. Thời gian rảnh rỗi, người đẹp được chồng đưa đi du lịch để tận hưởng cuộc sống.
Dù nhiều người tò mò hỏi thăm về cuộc sống hiện tại nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 vẫn khá kín tiếng về đời tư. Duy chỉ có chồng cô - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng lên trang cá nhân với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc.
Vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống quá viên mãn nên chồng Hoa hậu Thùy Lâm lúc nào cũng lãng mạn như những ngày đầu mới yêu. Dù đã kết hôn 8 năm nhưng anh vẫn thường xuyên dành cho vợ những cái ôm ấm áp, những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thi thoảng là những câu nói bông đùa nhưng ẩn chứa đầy tình cảm.