Sau 1 tháng tuyên bố ly hôn, Tuyết Lan bất ngờ đăng ảnh úp mở về tình mới?

Hậu trường 02/03/2020 16:03

Những động thái gần đây của người mẫu Tuyết Lan trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô đã tìm được hạnh phúc mới.

Đầu tháng 2/2020, Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010người mẫu Tuyết Lan gây chú ý khi tuyên bố ly hôn ông xã chỉ sau 1 năm chung sống. Nguyên nhân khiến cả hai đường ai nấy đi là do những bất đồng trong quan điểm sống và tính cách khác biệt. Được biết, cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

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Tuyết Lan và ông xã ly hôn sau 1 năm chung sống - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Tuyết Lan trở về Việt Nam sinh sống và bắt đầu tham gia các hoạt động thời trang trong nước. Trên trang cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ nhưng không chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư.

Tuy nhiên gần đây, Tuyết Lan bất ngờ nhận được sự quan tâm từ khán giả khi đăng tải hình ảnh đầy tình tứ với một bàn tay lạ kèm biểu tượng trái tim. Nhiều cư dân mạng phỏng đoán cô nàng đang úp mở về nửa kia của mình.

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Động thái úp mở của người đẹp khiến dân mạng hoài nghi cô đã có tình mới – Ảnh: FB

Trước đó không lâu, Tuyết Lan cũng khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ quan điểm về tình yêu: “Chuyện tình yêu tốt nhất cứ bình dị và giản đơn. Ý tứ âm thầm. Lâu lâu đăng một hai tấm ảnh yêu nhau để đối phương khỏi nghĩ ngợi, ghen hờn. Vậy cũng đủ rồi. Nếu yêu được người tử tế, thì ráng giữ…”.

Nữ người mẫu còn rất chăm đăng ảnh với những caption đậm mùi thả thính như: “Ngày nắng có làm anh lo lắng. Ngày mưa anh đã có người yêu chưa”.

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Nhiều người cho rằng Tuyết Lan đã tìm được người mới - Ảnh: FB

Trước những động thái này của Tuyết Lan, người hâm mộ cho rằng cô đã tìm được hạnh phúc mới sau đổ vỡ hôn nhân.

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