Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình

Hậu trường 30/06/2023 09:12

Trước khi có được thành công và kiếm về thu nhập khủng, các sao đều nhờ sự yêu thương và công sức nuôi dạy hết lòng của bố mẹ mới thành người. Thấu hiểu điều đó nên khi gặt hái được những "trái ngọt" nhất định trong sự nghiệp, họ đều nghĩ đến bố mẹ đầu tiên.

 

Quang Dũng báo hiếu cho mẹ cả đời

Mẹ ruột Quang Dũng cũng là người phụ nữ tảo tần và có sức ảnh hưởng đối với con cái. Theo nam ca sĩ tiết lộ, sau khi bố mẹ chia tay, bà là người một mình nuôi 10 người con khôn lớn. Quang Dũng kể: "Ba mẹ chia tay khi Quang Dũng còn bé, trong nhà có 10 anh chị em và mẹ đã phải một mình nuôi một đàn con thơ".

Cách đây 4 năm trong dịp sinh nhật mẹ 80 tuổi, Quang Dũng đã thể hiện tình cảm của anh dành cho mẹ. "Một đời mẹ chỉ biết chồng và con. Mẹ có 10 người con với bốn lần vĩnh biệt. 80 tuổi, mẹ mới có sinh nhật lần đầu vì nỗi lo cơm áo, tảo tần với chợ búa, con cái thì đứa lớn bồng bế, đứa nhỏ cứ thế lớn dần theo năm tháng... Mẹ an tâm nhé, chúng con sẽ luôn gần gũi bên mẹ. Chúng con chỉ mong mẹ vui cười an nhiên với cuộc sống và mãi bên con cháu. Chúc sinh nhật mẹ yêu thương", Quang Dũng viết.

Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 1
Quang Dũng cho biết anh ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 2
Quang Dũng nắm trong tay nhiều cơ ngơi khủng và anh muốn dành tặng mẹ không gian sống tốt nhất.
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 3
Quang Dũng cho biết anh ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều

Được biết, năm ấy khi tổ chức sinh nhật, anh cũng phải thuyết phục bà rất nhiều. Nam ca sĩ kể lúc đầu, bà không đồng ý nhưng sau khi anh thuyết phục, bà chiều ý con trai. Mẹ dặn anh mua năm thiệp mời, gửi những người bạn cùng xóm.

Sau sinh nhật 80 của mẹ, ca sĩ Quang Dũng đón mẹ từ Quy Nhơn vào TP.HCM sống chung ở biệt thự 400m2 để mẹ sống gần gũi thiên nhiên. Ca sĩ sửa lại căn nhà, xây hồ cá Koi. Nam ca sĩ gốc Bình Định tâm sự: "Lúc trước, khi mẹ tôi còn ở Quy Nhơn cùng anh chị, tôi hay la cà, nhậu nhẹt với bạn bè 2-3 giờ sáng. Mẹ dọn vào TP.HCM sống cùng tôi được hai năm nay. Thi thoảng, bà cằn nhằn việc tôi về trễ, khiến lịch sinh hoạt của tôi có chút xáo trộn. Nhưng sống chung với mẹ khiến tôi vô cùng hạnh phúc".

Hòa Minzy liên tiếp tặng bố mẹ biệt thự hoành tráng, xế hộp tiền tỷ

Khi được hỏi về mục đích làm việc cật lực là gì, Hòa Minzy cho biết: "Khi Hòa kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hòa làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hòa có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV,... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hòa đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy".

Một lần khác, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp bộc bạch trên trang cá nhân lý do cô nỗ lực kiếm tiền: "Nếu ai hỏi em vẫn đang cố gắng vì điều gì? Tại sao làm ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền tỷ rồi vẫn phải bán hàng ngày đêm, livestream khắp nơi không sợ mất hình ảnh hay sao? Em cũng sợ, cũng mệt nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những người thân yêu. Mẹ cũng vậy, mẹ đã mỏi mệt nửa đời người, giờ lại vất vả phụ con trông nom cháu để con yên tâm đi làm, nên con cả đời đền đáp công ơn bố mẹ là không đủ!".

Những ai theo dõi Hòa Minzy đều thấy nhiều năm nay, Hòa Minzy đều dành một số tiền không hề nhỏ mình tự tay kiếm ra để báo hiếu bố mẹ. Vào những dịp đặc biệt, cô thường mua những món quà đắt tiền tặng cho bố mẹ.

Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 4
Ngôi nhà 2 mặt tiền khang trang Hòa Minzy xây tặng bố mẹ
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 5
Căn biệt thự hoành tráng Hòa Minzy tài trợ cho bố mẹ từ A-Z ở quê
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 6
Chiếc xe hơi Hòa Minzy mua tặng sinh nhật mẹ

Đầu năm 2020, Hòa Minzy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe công trình nhà xây tặng bố mẹ đang đi vào hoàn thiện trên mạng xã hội. Ngôi nhà 5 tầng, 2 mặt tiền nằm ở vị trí đắc địa có giá trị không nhỏ.

Sau đó, cô còn xây tặng bố mẹ thêm một biệt thự hoành tráng ở quê. Mặc dù không chia sẻ rõ về việc này nhưng qua tiết lộ của chị gái Hòa Minzy, nữ ca sĩ đã tài trợ hoàn toàn kinh phí.

Chị gái giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp chia sẻ: "Cảm ơn nhà tài trợ Hòa Minzy: Tài trợ từ A đến Z. Tài trợ cả ngôi nhà to đùng mới xây cho bố mẹ ở quê. Gia đình mình tự hào về em"

Tháng 10/2022, Hòa Minzy tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi tậu xế hộp tiền tỷ tặng sinh nhật mẹ.

Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu và chúc mừng bố với ước mơ có 1 chiếc xe oto riêng đã thành hiện thực. Hưởng thụ cuộc sống thật thoải mái và hạnh phúc nhé bố mẹ.

Có những điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa mà con luôn cố gắng thực hiện mỗi ngày đó là được báo hiếu bố mẹ, giúp đời, giúp người và chăm lo tốt cho con cái, chăm lo tốt cho sự nghiệp".

H'Hen Niê cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo, hết xây nhà lại tặng vàng cho bố mẹ

Xuất phát điểm là một người dân tộc Êđê và có hoàn cảnh khó khăn, H'Hen rất trân trọng đồng tiền mình kiếm được, sống tiết kiệm để phụ giúp gia đình. Cô thường mua vàng dịp lễ Tết vừa làm quà tặng bố mẹ vừa để dành. Hồi Tết 2021, cô chi hơn 100 triệu đồng mua vòng vàng tặng mẹ.

"Cuối cùng tôi cũng thực hiện ước muốn của ba mẹ. Chúng ta ước những điều tốt đẹp thì sự nỗ lực không ngừng sẽ giúp ta làm được. Với tôi, ngoài làm cho ba mẹ vui, việc nhìn họ hạnh phúc bên nhau cũng là điều con gái noi gương học tập và cố gắng", H'Hen Niê nói.

Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 7
Xuất phát điểm là một người dân tộc Êđê và có hoàn cảnh khó khăn, H'Hen rất trân trọng đồng tiền mình kiếm được, sống tiết kiệm để phụ giúp gia đình
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 8
Cô thường mua vàng dịp lễ Tết vừa làm quà tặng bố mẹ vừa để dành.
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 9
H'Hen Niê chi vài tỷ đồng mua khu đất rộng 60.000 m2 cho bố mẹ
Sao Việt báo hiếu bố mẹ: Người xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, người cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 10
Giữa năm 2020, hoa hậu mua xe hơi bảy chỗ tặng bố khi thấy ông thường phải di chuyển xa lo công việc.

Năm 2020, H'Hen Niê chi khoảng 2,5 tỷ đồng sửa nhà cho ba mẹ ở quê. Căn cấp bốn là tất cả công sức, tiền bạc mà bố mẹ dành dụm rất lâu mới xây được. Do đó, cô không muốn đập đi căn nhà nhiều kỷ niệm, mà sửa sang cho khang trang hơn.

Gần đây, H'Hen Niê chi vài tỷ đồng mua khu đất rộng 60.000 m2 cho bố mẹ. "Do bận rộn công việc, tôi không thể về quê xem đất, đành nhờ bố mẹ lựa chọn và quyết định. Ông bà đi xem thấy khu đất rộng bao la và thích lắm nên liền chốt và đặt tiền. Khu đất rộng khoảng 60.000 m2, to hơn nửa quả đồi và cách nhà tôi 30 phút di chuyển. Gia đình dự tính trồng cafe, tiêu, bơ, sầu riêng... Đây là những loại cây mà bố mẹ tôi muốn trồng lâu nay nhưng vườn nhà hiện tại còn hạn chế diện tích", cô cho hay.

 

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Từ khóa:   Hòa Minzy Quang Dũng Sao Việt

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