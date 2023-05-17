Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp

BTV Thu Hương được khán giả biết tới là một trong những MC, BTV của Trung tâm Tin tức VTV24. Cô đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình của nhiều chương trình kinh tế, chính luận như: Chuyển động 24h , Bản tin tài chính kinh doanh...

Ít ai biết được Thu Hương đã là mẹ của 2 em bé vì cô sở hữu ngoại hình quá trẻ trung.

Được biết, Thu Hương bén duyên với công việc này từ thời sinh viên rồi sau đó đầu quân cho nhà đài từ năm 2005. Công việc đầu tiên của Thu Hương là làm người dẫn một chương trình ca nhạc thời trang của VTVCab.

Vừa làm công việc ở đài, vừa chăm sóc gia đình nhỏ nên Thu Hương đúng chuẩn phụ nữ giỏi việc nước - đảm việc nhà đây.

Nói về bí quyết có 2 con và đã ở tuổi U40 nhưng dáng vẫn đẹp, nữ BTV nhà đài nói: "Thu Hương tập cho mình thói quen quy đồ ăn ra lượng calo. Mỗi lần muốn ăn vặt, tôi thử quy món ăn đó ra bao nhiêu calo và nếu ăn sẽ phải tập bù trong bao lâu. Như vậy, dần dần tôi điều chỉnh được việc mình cần ăn bao nhiêu là phù hợp".