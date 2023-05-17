Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp

Hậu trường 17/05/2023 15:23

BTV Thu Hương là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bản tin như: Chuyển động 24h, Bản tin tài chính kinh doanh...

BTV Thu Hương được khán giả biết tới là một trong những MC, BTV của Trung tâm Tin tức VTV24. Cô đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình của nhiều chương trình kinh tế, chính luận như: Chuyển động 24h, Bản tin tài chính kinh doanh...

Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 1
Sau nhiều năm cống hiến, hiện tại, BTV Thu Hương khá nhẵn mặt tại các bản tin truyền hình và lên sóng nhiều khung giờ vàng.
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 2
Ít ai biết được rằng nữ biên tập viên hiện nay đã gần 40 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp và trẻ trung như ngày nào. 
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 3
Guồng quay công việc khá nặng nhưng nữ MC vẫn dành thời gian đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe và giữ dáng. Ngoài tập gym và chạy bộ, khẩu phần ăn cũng là điều nữ MC đặc biệt quan tâm.
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 4

Nữ MC sinh năm 1983 sở hữu ngoại hình và vóc dáng chuẩn người mẫu cùng vẻ đẹp sang trọng, nữ tính. Cô được yêu mến nhờ sở hữu phong cách dẫn tự tin, linh hoạt và sắc sảo.

Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 5
Ít ai biết được Thu Hương đã là mẹ của 2 em bé vì cô sở hữu ngoại hình quá trẻ trung. 

Được biết, Thu Hương bén duyên với công việc này từ thời sinh viên rồi sau đó đầu quân cho nhà đài từ năm 2005. Công việc đầu tiên của Thu Hương là làm người dẫn một chương trình ca nhạc thời trang của VTVCab.

Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 6
Vừa làm công việc ở đài, vừa chăm sóc gia đình nhỏ nên Thu Hương đúng chuẩn phụ nữ giỏi việc nước - đảm việc nhà đây.

Nói về bí quyết có 2 con và đã ở tuổi U40 nhưng dáng vẫn đẹp, nữ BTV nhà đài nói: "Thu Hương tập cho mình thói quen quy đồ ăn ra lượng calo. Mỗi lần muốn ăn vặt, tôi thử quy món ăn đó ra bao nhiêu calo và nếu ăn sẽ phải tập bù trong bao lâu. Như vậy, dần dần tôi điều chỉnh được việc mình cần ăn bao nhiêu là phù hợp".

Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 7
Không chỉ chú trọng ăn uống và tập luyện, MC Thu Hương còn chú ý đến cả đời sống tinh thần để khỏe mạnh từ "bên trong".
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 8
Bí quyết để cô luôn vui vẻ đó là ngoài những giờ phút xuất hiện nghiêm túc, chỉn chu trên sóng truyền hình, Thu Hương dành thời gian chơi cùng 2 con nhỏ.
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 9
Bên cạnh gương mặt xinh đẹp và vóc dáng, BTV Thu Hương cũng sở hữu gu thời trang không phải dạng vừa.
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 10
Nữ MC luôn xuất hiện chỉnh chu trong từng khung hình.
Sắc vóc nữ MC 'Chuyển động 24h' ở tuổi 40: Quay cuồng trong công việc vẫn kiên trì siết cân để lên hình đẹp - Ảnh 11
BTV Thu Hương thường diện những trang phục công sở lịch sự, kín đáo nhưng vẫn toát ra vẻ thanh thoát, nữ tính.
Từ khóa:   BTV Thu Hương BTV VTV Chuyển động 24h

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