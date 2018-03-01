Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3'

Hậu trường 01/03/2018 17:15

Không ít khán giả rùng mình, hoảng sợ khi xem những bức ảnh hậu trường thực hiện cảnh quay Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong "Lật mặt 3".

Sau thành công của Lật mặt 1 Lật mặt 2, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục chi số tiền cực khủng để sản xuất thêm phần 3 có tựa đề Ba chàng khuyết. Với sự đầu tư công phu cả về mặt kịch bản lẫn khâu tuyển chọn diễn viên, Lật mặt 3 có nhiều cảnh quay hài hước khiến nhiều khán giả bò lăn ra cười.

Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 1
Lý Hải bỏ nhiều tâm huyết cho bộ phim 'Lật mặt 3' - Ảnh: Internet

Bên cạnh những tình huống kịch tính, các pha rượt đuổi "thót tim" quen thuộc thì bộ phim còn tập trung khai thác tính nhân văn trong các mối quan hệ gia đình. Lý Hải mong muốn sẽ truyền tải thông điệp ý nghĩa, giúp mọi người biết dừng lại để quan tâm đến nhau nhiều hơn giữa nhịp sống bận rộn thường ngày.

Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 2
Lý Hải đang chỉ đạo mọi người làm việc - Ảnh: Internet

Ngoài việc được đầu tư kinh phí lớn thì Lật mặt 3 còn gây chú ý bởi sự tham gia của 2 nam diễn viên hút khách là Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn. Trong phim, trai hư Em chưa 18 sẽ hóa thân vào vai Lộc - một chàng trai cố chấp, nóng nảy nhưng đôi lúc rất dễ thương. Còn Huy Khánh sẽ vào vai Đức - anh chàng có tính cách hài hước, nói nhiều đến nhức cả tai.

Mới đây, êkip làm phim đã hé lộ những hình ảnh hậu trường thực hiện cảnh quay Đức và Lộc bị một đám giang hồ chôn sống. Theo đó, vì Lý Hải muốn có cảnh quay chân thật nhất nên hai nam diễn viên không dùng người đóng thế, chấp nhận ngâm mình dưới đất 1 tiếng hồ. Dù biết đây chỉ là cảnh trong phim nhưng khi thấy Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn chỉ lòi hai cái đầu hoặc 4 bàn chân lên mặt đất, nhiều cư dân mạng đã giật mình vì hoảng sợ.

Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 3
Dù phải ngâm mình dưới đất rất lâu nhưng Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn vẫn cười tươi khi chụp ảnh - Ảnh: Internet
Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 4
Hai nam diễn viên bị một đám giang hồ rượt đuổi rồi chôn sống để bịt đầu mối - Ảnh: Internet
Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 5
Nguyên nhân cả hai bị chôn sống là vì phát hiện nhiều bí mật của đám giang hồ - Ảnh: Internet
Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 6
Vẻ mặt hài hước, tội nghiệp của Đức và Lộc - Ảnh: FBNV
Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 7
Rợn người với hình ảnh Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn bị chôn sống trong 'Lật mặt 3' - Ảnh 8
Dù chỉ là trên phim nhưng không ít người rùng mình khi xem cảnh này - Ảnh: Internet
Không phải kẻ lăng nhăng và láu cá, đây mới là con người thật của Huy Khánh

Không phải kẻ lăng nhăng và láu cá, đây mới là con người thật của Huy Khánh

Nếu chỉ xem Huy Khánh trên màn ảnh, nhiều người thường có cảm nhận "đây là gã diễn viên đào hoa, lăng nhăng, láu cá". Kỳ thực, Huy Khánh bị oan!

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Từ khóa:   Kiều Minh Tuấn Huy Khánh Lật mặt 3 Lý Hải

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