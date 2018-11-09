Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung'

Hậu trường 09/11/2018 11:26

Với hành động này, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến công chúng càng thêm mong chờ về một đám cưới hoành tráng trong tương lai gần.

Hơn 1 năm công khai hẹn hò, Đàm Thu TrangCường Đô la nhận được rất nhiều sự chú ý và theo dõi của công chúng. Đặc biệt, sau nhiều cuộc tình chóng vánh với hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt, có vẻ chàng doanh nhân giàu có đã chọn dừng chân bên bạn gái gốc Lạng Sơn.

Cách đây không lâu, “đại gia phố núi” gây chú ý khi vô tình hé lộ chuyện sẽ gửi thiệp cưới cho bạn bè vào năm sau. Chưa hết, anh chàng còn úp mở về việc hôn lễ sẽ diễn ra vào giữa năm 2019.

Trong lúc dư luận vẫn chưa hết xôn xao thì mới đây, Cường Đô la lại bị bắt gặp đang cùng Đàm Thu Trang đi xem nhà. Đáng chú ý là cậu bé Subeo cũng có mặt. Hành động này của cặp đôi khiến công chúng vô cùng háo hức vì cho rằng cả hai đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày “về chung nhà”.

Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 1
Giữ thời điểm tin đồn sắp kết hôn đang lan truyền, Cường Đô la bị bắt gặp cùng Đàm Thu Trang đi xem nhà - Ảnh: Internet
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 2
Bé Subeo cũng được ba dẫn đi theo - Ảnh: Iternet
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 3
Trước đó, 'đại gia phố núi' dẫn bạn gái đi du lịch cùng con trai nhân dịp sinh nhật cậu bé. Có thể thấy, Đàm Thu Trang có mối quan hệ khá tốt với Subeo - Ảnh: Internet
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 4
Công chúng hi vọng Đàm Thu Trang sẽ là bến đỗ cuối cùng của chàng đại gia đào hoa này - Ảnh: Internet
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 5
Không che giấu, cả hai công khai thể hiện hành động thân mật chốn đông người - Ảnh: Internet
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 6
Cách đây không lâu, cặp đôi còn bị nghi bí mật ra nước ngoài chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 7
Khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái được nam doanh nhân chia sẻ trước đó - Ảnh: FBNV
Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 8
Ngoài những hành động tình tứ, cặp đôi còn công khai gọi nhau là vợ chồng - Ảnh: FBNV
Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la

Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la

Dòng trạng thái mới đây của bạn gái Cường Đô la nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng tình của công chúng.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang bé Subeo

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