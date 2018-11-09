Rò rỉ ảnh Cường Đô la đưa con trai và tình mới đi xem nhà, rộ tin sắp 'góp gạo thổi cơm chung'

Với hành động này, Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến công chúng càng thêm mong chờ về một đám cưới hoành tráng trong tương lai gần.
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Hơn 1 năm công khai hẹn hò, Đàm Thu Trang và Cường Đô la nhận được rất nhiều sự chú ý và theo dõi của công chúng. Đặc biệt, sau nhiều cuộc tình chóng vánh với hàng loạt mỹ nhân đình đám trong showbiz Việt, có vẻ chàng doanh nhân giàu có đã chọn dừng chân bên bạn gái gốc Lạng Sơn.
Cách đây không lâu, “đại gia phố núi” gây chú ý khi vô tình hé lộ chuyện sẽ gửi thiệp cưới cho bạn bè vào năm sau. Chưa hết, anh chàng còn úp mở về việc hôn lễ sẽ diễn ra vào giữa năm 2019.
Trong lúc dư luận vẫn chưa hết xôn xao thì mới đây, Cường Đô la lại bị bắt gặp đang cùng Đàm Thu Trang đi xem nhà. Đáng chú ý là cậu bé Subeo cũng có mặt. Hành động này của cặp đôi khiến công chúng vô cùng háo hức vì cho rằng cả hai đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày “về chung nhà”.