Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la

Hậu trường 07/11/2018 15:07

Dòng trạng thái mới đây của bạn gái Cường Đô la nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng tình của công chúng.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng hẹn hò với rất nhiều chân dài xinh đẹp, nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Thế nhưng hiện tại, Đàm Thu Trang được phỏng đoán là bến dừng chân cuối cùng của đại gia phố núi.

Trước khi công khai tình cảm với Cường Đô la, Đàm Thu Trang là cái tên khá xa lạ với khán giả dù hoạt động nhiều năm trong showbiz Việt với vai trò là ca sĩ, người mẫu.

Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la - Ảnh 1
Nhiều người đoán rằng, Đàm Thu Trang có thể là 'tình cuối' của chàng doanh nhân phố núi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau khi Cường Đô la công khai mối quan hệ, người đẹp Lạng Sơn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng. Nhất cử nhất động của người đẹp này đều được chú ý sát sao dù cô gần như rút lui khỏi làng giải trí và chuyển sang kinh doanh riêng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang vừa nhận được nhiều lời khen khi đăng tải bức ảnh xinh đẹp, cùng thần thái lạnh lùng vô cùng cuốn hút. Kèm theo đó, cô nàng còn chia sẻ câu nói đầy triết lý về cuộc sống.

"Đừng tự hủy hoại ngày hôm nay bằng những suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua... Ngày hôm qua??? Nó qua rồi...”, Đàm Thu trang ẩn ý.

Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la - Ảnh 2
Đàm Thu Trang chia sẻ triết lý về cuộc sống - Ảnh: FBNV

Dù không rõ chân dài này đang nhắn nhủ đến ai hay viết cho chính mình nhưng dưới bài viết, nhiều người tỏ ra đồng tình với quan điểm của cô.

Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la - Ảnh 3
Đàm Thu Trang nhận được nhiều ý kiến đồng tình của cư dân mạng: 'Chuẩn, chuyện ngày hôm qua phải cho qua luôn chị nhờ' - Ảnh: FBNV
Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la - Ảnh 4
Thời gian gần đây, rò rỉ tin cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019 - Ảnh: Internet
Dân tình ‘gật đầu lia lịa’ với phát ngôn lạ của Đàm Thu Trang trước đám cưới với Cường Đô la - Ảnh 5
Trước đó, Cường Đô la - Đàm Thu Trang bị nghi bí mật đi chụp ảnh cưới tại nước ngoài - Ảnh: FBNV
Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5

Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5

Bạn bè của Cường Đô la tiết lộ đám cưới giữa "Đại gia phố núi" và hot girl người Tày sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.

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