Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5

Hậu trường 27/10/2018 15:39

Bạn bè của Cường Đô la tiết lộ đám cưới giữa "Đại gia phố núi" và hot girl người Tày sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.

Trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với các mỹ nhân đình đám trong showbiz, dường như Cường Đô la đã quyết định dừng chân bên cô gái người Tày - Đàm Thu Trang. Không chỉ yêu nhau đơn thuần, "Đại gia phố núi" và hot girl xứ Lạng còn bắt tay nhau hợp tác trong làm ăn. Sáng 27/10, cặp đôi tiếp tục khai trương thêm một nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu và được rất nhiều bạn bè trong giới đến ủng hộ.

Trước đó, Cường Đô la đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng vợ sắp cưới trong không gian nhà hàng này và bày tỏ tâm trạng hồi hộp. Rất nhiều cư dân mạng và fan của họ đã để lại bình luận chúc mừng. Tuy nhiên, trong đó có một người bạn thân của Cường Đô la đã tiết lộ thời gian tổ chức đám cưới của cặp đôi là vào tháng 5. "Anh em mình tháng 5 ăn tiệc lớn", người này viết. Thậm chí, nhân vật này còn khằng định đây là một "siêu tiệc" nhưng không tiết lộ về thời gian và địa điểm. Nhiều người cho rằng, tháng 5/2019 sẽ là khoảng thời gian Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức về chung nhà.

Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 - Ảnh 1
Có thể đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 - Ảnh: Internet
Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 - Ảnh 2
Sau hơn 1 năm hẹn hò, Cường Đô la dường như đã quyết sẽ lấy hot girl người Tày làm vợ - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, Cường Đô la cũng vô tình để lộ thông tin đám cưới khi bình luận trả lời một người bạn. Cụ thể, anh gửi lời mời đến người này vào Sài Gòn ăn tiệc vào năm sau: "Sang năm anh chị gửi thiệp mời cho hai em nhớ vào chia vui với anh chị nhé".

Có thể thấy, mối quan hệ giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang ngày càng khắng khít. Đây cũng là lần đầu tiên "Đại gia phố núi" thoải mái thể hiện tình cảm công khai với người yêu ở khắp mọi nơi. Nhiêu đó thôi đủ thấy Đàm Thu Trang là người phụ nữ quan trọng với anh nhường nào.

Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 - Ảnh 3
Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 - Ảnh 4
Cường Đô la và Đàm Thu Trang thoải mái thể hiện tình cảm ở bất cứ đâu - Ảnh: Internet

 

 

Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 - Ảnh 5
Cường Đô la và Đàm Thu Trang vừa mở thêm một nhà hàng ở Vũng Tàu - Ảnh: Internet
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Tất cả những động thái gần đây của Cường Đô la dành cho Hoa khôi xứ Lạng chưa từng làm cho bất cứ người tình nào trước đây - khiến nhiều người tin rằng phải chăng Đàm Thu Trang chính là lựa chọn cuối cùng của anh.

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