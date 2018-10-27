Chi tiết hé lộ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5

Trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với các mỹ nhân đình đám trong showbiz, dường như Cường Đô la đã quyết định dừng chân bên cô gái người Tày - Đàm Thu Trang. Không chỉ yêu nhau đơn thuần, "Đại gia phố núi" và hot girl xứ Lạng còn bắt tay nhau hợp tác trong làm ăn. Sáng 27/10, cặp đôi tiếp tục khai trương thêm một nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu và được rất nhiều bạn bè trong giới đến ủng hộ.

Trước đó, Cường Đô la đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng vợ sắp cưới trong không gian nhà hàng này và bày tỏ tâm trạng hồi hộp. Rất nhiều cư dân mạng và fan của họ đã để lại bình luận chúc mừng. Tuy nhiên, trong đó có một người bạn thân của Cường Đô la đã tiết lộ thời gian tổ chức đám cưới của cặp đôi là vào tháng 5. "Anh em mình tháng 5 ăn tiệc lớn", người này viết. Thậm chí, nhân vật này còn khằng định đây là một "siêu tiệc" nhưng không tiết lộ về thời gian và địa điểm. Nhiều người cho rằng, tháng 5/2019 sẽ là khoảng thời gian Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức về chung nhà.