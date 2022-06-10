Quyền Linh xót xa cho cuộc sống côi cút, không vợ không con của NSND Việt Anh ở tuổi U70

NSND Việt Anh – người thầy nổi tiếng của Trấn Thành đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình ở tuổi U70 khiến Quyền Linh không khỏi xót xa, chạnh lòng.

Vừa qua, NSND Việt Anh tham dự chương trình Du hành ký ức với vai trò là khách mời và gây ấn tượng với cộng đồng bởi hình ảnh giản dị và vẻ điềm đạm của một người sắp 70 tuổi. Với cách nói chuyện dí dỏm nhưng cũng đầy sâu sắc, nghệ sĩ Việt Anh đã để lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc khó tả khi kể về cuộc đời làm nghệ thuật đầy thăng hoa của mình. Dù vậy, nhưng khi nói về cuộc sống riêng tư, NSND Việt Anh tiết lộ hiện tại đang sống một mình trong nhà của học trò. “Nhà của học trò tôi có cho thuê mấy căn phòng, em ấy để một phòng lại cho tôi ở", ông cho hay.

NSND Việt Anh tham dự chương trình Du hành ký ức của MC Quyền Linh với vai trò là khách mời - Ảnh: Internet Nghe vậy, Quyền Linh đã tỏ ra xót xa, nói trong ngậm ngùi: “Anh Việt Anh ngược lại với các nghệ sĩ khác. Người ta thăng hoa trong nghệ thuật, diễn hàng ngàn suất, làm hàng ngàn chương trình như thế thì người ta phải rất giàu có. Người ta đi xe hơi, nhà lầu, thậm chí có người có nhiều căn nhà. Nhưng riêng với NSND Việt Anh thì ngược lại. Cũng phải nói thật, lương anh Việt Anh nhiều hơn Quyền Linh rất là nhiều. Nhưng anh sống vì tình cảm, tình nghĩa với gia đình, bà con, bạn bè và cả học trò nữa”. Nghệ sĩ Việt Anh có những trải lòng với khán giả khiến Quyền Linh không khỏi xót xa - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Việt Anh cũng có những trải lòng với khán giả: “Khái niệm giàu người ta thường nghĩ về vật chất, nhà cửa, xe hơi, tiền bạc... Ít ai nghĩ tôi đang giàu cái khác. Thật ra tôi cũng đang rất giàu và đã có nhiều thành công nhất định trong nghệ thuật, trong cái nghề mà tôi yêu thích và gắn bó từ trẻ đến giờ. Vật chất rồi cũng sẽ tan biến, vấn đề là có hài lòng với cuộc sống hiện tại không. Tôi rất hài lòng. Đương nhiên tôi cũng không phải phung phí tiền bạc gì nhưng có nhiều lý do không tiện nói. Tôi chấp nhận nó, vui với nó, chẳng bao giờ thấy đau khổ gì với chuyện đó. Không ai hài lòng với sự cô đơn cả, nhưng tôi hài lòng với những gì đã có”.

Cũng trong diễn biến của chương trình, Quỳnh Linh mang ra rất nhiều món đồ thú vị gợi kỉ niệm như chiếc mũ tai bèo, cuốn album lưu lại những tác phẩm để đời của NSND Việt Anh. Nhìn thấy những món đồ, hồi ức về một đời cống hiến cho nghệ thuật của ông từ tuổi thanh xuân tươi đẹp đến nay cứ lần lượt ùa về. NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, tiết mục sân khấu - Ảnh: Internet Trong ấn tượng của Quyền Linh, cách diễn của nam nghệ sĩ có nét riêng biệt với các đoàn khác, khiến người xem phải lấy đó làm hình mẫu cho nhân vật. Cuối chương trình, ông đã đặc biệt nhắn gửi đến các thế hệ nghệ sĩ tương lai: “Để đến với nghệ thuật một cách trọn vẹn, tôi chỉ xin các bạn trẻ một điều là phải có tri thức để cùng khán giả tạo ra cái đẹp cho đời, cho người. Các bạn phải đọc nhiều vào để hiểu và thấm nhuần xã hội, con người, triết học, mỹ học, văn học... phải biết đau nỗi đau đời, cảm thương xót xa với một hoàn cảnh nào đó mới biến thành nghệ thuật để biểu diễn, để mọi người nhìn thấy cái đẹp nằm ở đâu. Đó mới là nghệ sĩ". Hiện tại, NSND Việt Anh vẫn ở nhà thuê, ăn hàng quán qua bữa - Ảnh: Internet NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, tiết mục sân khấu. Ông cùng thời với những cái tên gạo cội như NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hoài Linh… Ông là nghệ sĩ gạo cội, được nhiều đồng nghiệp, đàn em kính nể trong nghề. Ngoài ra nam diễn viên còn là thầy của Trấn Thành, được nam MC vô cùng nể trọng song Việt Anh bình dị, có phần xuề xòa trong đời sống. Nếu như bạn bè làm nghệ thuật đều đã ổn định kinh tế, sống sung túc thì hiện tại do tính chất công việc đi sớm về khuya, cộng thêm ở một mình, Việt Anh nhiều năm qua lựa chọn ở nhà thuê, ăn cơm hàng cho đơn giản và tiện lợi. “Là nghệ sĩ, tôi chỉ quan niệm mình hoàn thành tốt vai diễn trên sân khấu, giữ đạo đức tư cách mới quan trọng, còn những gì thuộc về bên ngoài tôi rất xề xòa... Niềm vui của tôi đơn giản là được ăn một tô bún riêu, bát cháo lòng nóng hay lai rai vỉa hè cùng vài người bạn mỗi tối, như vậy là đủ vui. Vấn đề ở đâu, ăn gì không quan trọng mà nghĩ gì, sống vì điều gì mới ý nghĩa với tôi”, Việt Anh chia sẻ.

Quyền Linh: "Suốt 35 ngày đêm quay phim cùng Ngọc Hiệp, tôi khổ tới mức không có gì khổ hơn" "Suốt 35 ngày đêm quay phim cùng với NSƯT Ngọc Hiệp, tôi khổ tới mức không có gì khổ hơn, sẽ không ai nghĩ đóng phim mà lại khổ như thế" – MC Quyền Linh nói.

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