Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ

Hậu trường 21/11/2023 11:32

Bé Minh Cường - tên thân mật là Kubi, con trai của kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển khiến ai nấy cũng bất ngờ vì ngày càng trổ nét điển trai.

Mới đây, Khánh Thi vừa đăng tải loạt ảnh chụp lén quý tử Kubi đang tập trung tô tượng trên trang cá nhân. Có thể thấy, chỉ mới 8 tuổi nhưng cậu bé đã lớn phổng phao, gương mặt ngày càng rõ nét, điển trai trông thấy.

Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 1
Khánh Thi vừa đăng tải loạt ảnh chụp lén quý tử Kubi đang tập trung tô tượng trên trang cá nhân.

Xem qua loạt ảnh, Kubi sở hữu đường nét nam tính với đôi mắt to tròn 2 mí, mũi cao thẳng, mái tóc đen dày bóng mượt. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kubi đã biết chú trọng vẻ bề ngoài, mái tóc lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng.

Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 2
Kubi sở hữu đường nét nam tính với đôi mắt to tròn 2 mí, mũi cao thẳng, mái tóc đen dày bóng mượt.
Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 3
Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kubi đã biết chú trọng vẻ bề ngoài.

Dưới bài viết, khán giả tấm tắc khen Khánh Thi 'khéo đẻ' vì Kubi trông ngày càng điển trai, ra dáng soái ca nhí và không khác gì 'người chung giường' của cô.

Bé Kubi tên thật là Nguyễn Minh Cường (sinh năm 2015) là con đầu lòng của Khánh Thi - Phan Hiển. Từ nhỏ nhóc tỳ đã sở hữu ngoại hình bảnh bao, giống bố Phan Hiển. Càng lớn những nét này lại càng nổi trội hơn. Ở tuổi lên 8, nhóc tì cao trên 1,4m và cao hơn hầu hết bạn trong lớp khoảng 10cm. 

Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 4
Bé Kubi tên thật là Nguyễn Minh Cường (sinh năm 2015) là con đầu lòng của Khánh Thi - Phan Hiển.
Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 5
Ở tuổi lên 8, nhóc tì cao trên 1,4m và cao hơn hầu hết bạn trong lớp khoảng 10cm. 
Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 6
Nhóc tỳ đã sở hữu ngoại hình bảnh bao, giống bố.

Ông bà và bố mẹ có định hướng Kubi sẽ theo nghiệp kinh doanh của gia đình, tuy nhiên cậu nhóc lại có vẻ hứng thú với nghệ thuật giống bố mẹ. Ngay từ khi lên 2 lên 3, nhóc tỳ đã thích nhảy múa và rất có khiếu trong bộ môn dancesport. Chỉ cần nghe nhạc và tập theo các điệu nhảy của bố mẹ, Kubi có thể thực hiện lại đúng như vậy. Hồi tháng 3/2023, Kubi khiến bố mẹ tự hào khi trở thành nhà vô địch thế giới hạng Thiếu nhi 1 ở Syllabus World Championship tổ chức tại Italy.

Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 7
Cậu nhóc lại có vẻ hứng thú với nghệ thuật giống bố mẹ.
Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 8
Ngay từ khi lên 2 lên 3, nhóc tỳ đã thích nhảy múa và rất có khiếu trong bộ môn dancesport.
Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 9
 Hồi tháng 3/2023, Kubi khiến bố mẹ tự hào khi trở thành nhà vô địch thế giới hạng Thiếu nhi 1 ở Syllabus World Championship tổ chức tại Italy.

Khánh Thi từng nhận xét về con trai: 'Kubi ảnh hưởng từ ba, ga lăng lắm và hay mời các bạn gái trong lớp. Kubi đi lên xe còn mở cửa cho mẹ, mẹ mặc đẹp sẽ biết nói ngay một lời khen là mẹ đẹp quá, đi giày cho mẹ, khi bạn diễn khóc còn biết ôm, chia sẻ'.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi đình đám được nhiều người biết đến bởi loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong bộ môn dancesport. Cả hai đã hoạt động trong giới showbiz một thời gian nhất định. Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm lẫn công việc, cho đến cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên cạnh các con.

Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 10
Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi đình đám được nhiều người biết đến bởi loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong bộ môn dancesport.
Quý tử nhà Khánh Thi càng lớn càng giống bố, ghi điểm nhờ hành động ga lăng này với mẹ - Ảnh 11
Cả hai đã có một tổ ấm viên mãn, vẹn tròn.
Mới 2 tháng tuổi, con gái út nhà Khánh Thi đã thay đổi rõ đường nét gương mặt, 'đốn tim' với loạt biểu cảm siêu đáng yêu!

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