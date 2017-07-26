Quang Đăng tung bộ ảnh chuẩn “soái ca sơ mi trắng” hút hồn phái nữ

Chàng dancer điển trai vừa có buổi chụp hình với báo Phụ nữ và Gia đình trong một concept khá đơn giản: áo sơ mi trắng và quần jeans tông màu sáng với bối cảnh là một khu phố sang trọng bên quận 7 (TP.HCM).
Mặc dù concept chụp ảnh đơn giản nhưng với lợi thế là khả năng biểu cảm xuất sắc cùng sở trường điều khiển cơ thể của một dancer, Quang Đăng đã phối hợp với nhiếp ảnh một cách nhịp nhàng và cho ra đời một bộ ảnh đúng chuẩn “soái ca sơ mi trắng”, khiến nhiều chị em phải 'gục ngã'.
Cùng Phụ nữ và Gia đình ngắm anh chàng người yêu của Thái Trinh trong chùm ảnh “soái ca áo trắng” cực đẹp đưới đây nhé.
Ngoài vai trò là một dancer đắt show, vừa qua Quang Đăng còn khai trương một phòng dạy nhảy chuyên sâu dành cho các vũ công chuyên nghiệp tại mang tên LifeDance.Studio ở quận 7.
Ngoài ra anh cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò là giám khảo hoặc biên đạo các cuộc thi về nhảy múa. Anh cũng là biên đạo múa 'mát tay' và quen thuộc cho các ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.