Quang Đăng tung bộ ảnh chuẩn “soái ca sơ mi trắng” hút hồn phái nữ

Hậu trường 26/07/2017 17:30

Chàng dancer điển trai vừa có buổi chụp hình với báo Phụ nữ và Gia đình trong một concept khá đơn giản: áo sơ mi trắng và quần jeans tông màu sáng với bối cảnh là một khu phố sang trọng bên quận 7 (TP.HCM).

Mặc dù concept chụp ảnh đơn giản nhưng với lợi thế là khả năng biểu cảm xuất sắc cùng sở trường điều khiển cơ thể của một dancer, Quang Đăng đã phối hợp với nhiếp ảnh một cách nhịp nhàng và cho ra đời một bộ ảnh đúng chuẩn “soái ca sơ mi trắng”, khiến nhiều chị em phải 'gục ngã'.

Cùng Phụ nữ và Gia đình ngắm anh chàng người yêu của Thái Trinh trong chùm ảnh “soái ca áo trắng” cực đẹp đưới đây nhé.

Quang Đăng
Trang phục của Quang Đăng chỉ gồm áo sơ mi trắng và quần jeans sáng màu. Ảnh: Minh Thiện

Quang Đăng
Bức ảnh minh chứng cho vẻ đẹp đơn giản của "soái ca sơ mi trắng" Ảnh: Minh Thiện

Quang Đăng
Quang Đăng dễ dàng cân bằng cơ thể khi ngồi tạo dáng trên thanh kim loại trơn. Ảnh: Minh Thiện

Quang Đăng
Lợi thế nụ cười được Quang Đăng tận dụng triệt để trong những bức hình. Ảnh: Minh Thiện

Quang Đăng
Người yêu của Thái Trinh dễ dàng biến hóa cảm xúc trong từng bức ảnh. Ảnh: Minh Thiện

Quang Đăng
Quang Đăng nổi tiếng sau khi đoạt giải á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên (2012). Ảnh: Minh Thiện

Quang Đăng
Gần đây, "soái ca sơ mi trắng" Quang Đăng còn được nhiều fan ủng hộ khi công khai tình yêu với nữ ca sĩ Thái Trinh. Ảnh: Minh Thiện

Ngoài vai trò là một dancer đắt show, vừa qua Quang Đăng còn khai trương một phòng dạy nhảy chuyên sâu dành cho các vũ công chuyên nghiệp tại mang tên LifeDance.Studio ở quận 7.

Quang Đăng
Khảnh khắc Quang Đăng thăng hoa hệt như trên sân khấu dù đang chụp ảnh ngoài phố. Ảnh: Minh Thiện

Ngoài ra anh cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò là giám khảo hoặc biên đạo các cuộc thi về nhảy múa. Anh cũng là biên đạo múa 'mát tay' và quen thuộc cho các ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. 

Từ khóa:   Dancer Quang Đăng Quang Đăng và Thái Trinh thử thách cùng bước nhảy

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