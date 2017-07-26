Quang Đăng tung bộ ảnh chuẩn “soái ca sơ mi trắng” hút hồn phái nữ

Mặc dù concept chụp ảnh đơn giản nhưng với lợi thế là khả năng biểu cảm xuất sắc cùng sở trường điều khiển cơ thể của một dancer, Quang Đăng đã phối hợp với nhiếp ảnh một cách nhịp nhàng và cho ra đời một bộ ảnh đúng chuẩn “soái ca sơ mi trắng”, khiến nhiều chị em phải 'gục ngã'.

Cùng Phụ nữ và Gia đình ngắm anh chàng người yêu của Thái Trinh trong chùm ảnh “soái ca áo trắng” cực đẹp đưới đây nhé.