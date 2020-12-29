Quách Tuấn Du liên tục bật khóc khi nhắc đến Vân Quang Long, tiết lộ sẽ đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam

Trên sóng livestream, Quách Tuấn Du không giữ được bình tĩnh khi nghe tin người bạn thân – ca sĩ Vân Quang Long vừa đột ngột qua đời.

Cách đây vài giờ, nghệ sĩ Việt và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ ở tuổi 41.

Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ là mất mát to lớn không chỉ với gia đình mà còn với những người đồng nghiệp thân thiết. Trên trang Facebook cá nhân, bạn thân cố nghệ sĩ - Quách Tuấn Du đã livestream thông báo tin buồn đến khán giả.

Quách Tuấn Du đau khổ trước sự ra đi đột ngột của bạn thân - Ảnh: Internet

Trong clip, Quách Tuấn Du không giấu được sự bàng hoàng, anh liên tục bật khóc nức nở. Nam ca sĩ cho biết, anh và Vân Quang Long vô cùng thân thiết. Cả hai thường xuyên đi làm từ thiện cùng nhau.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng khẳng định thi hài ca sĩ Vân Quang Long sẽ được đưa về Việt Nam để chôn cất: “Bây giờ tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết nhắn mọi người hãy thật cẩn thận, mạng sống của chúng ta quá mong manh. Người thân và bạn bè đang chờ mang xác nó về, chắc chắn phải mang về Việt Nam. Quê nó ở Cao Lãnh, Đồng Tháp”.

Gia đình và bạn bè mong mỏi được đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam - Ảnh: Internet

Được biết, ca sĩ Vân Quang Long đang sống một mình bên Mỹ. Chính vì vậy, gia đình và bạn bè có dự định sẽ đưa thi hài cố nghệ sĩ về Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gia đình sẽ tìm một phương án khác.

Theo chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc, bố của ca sĩ Vân Quang Long mắc bệnh tim nên hiện tại gia đình đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông.

Xót xa hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long trước khi mất, tươi cười với con gái nhỏ Hình ảnh ca sĩ Vân Quang Long vui vẻ trò chuyện với con gái trước khi qua đời được chia sẻ khiến mọi người không khỏi xúc động.

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