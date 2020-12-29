Thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời đột ngột tại Mỹ khiến làng giải trí Việt chấn động, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.

Tối 29/12 (theo giờ Việt Nam), ca sĩ Vân Quang Long đã qua đời tại Mỹ do đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả đồng loạt bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc trước thông tin này.

Ca sĩ Vân Quang Long qua đời khi tuổi còn quá trẻ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Nhận được hung tin, người bạn thân của Vân Quang Long là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã vô cùng sốc. Chia sẻ trên Pháp luật & Bạn đọc về sự ra đi đột ngột của Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Hiện tại tôi đang liên lạc với bên Mỹ. Tôi mới chỉ biết là anh Long về nhà cậu, đi tắm xong vô phòng nằm một hồi thì tím người. Cũng giống như nghệ sĩ Anh Vũ vậy đó. Giờ mọi người đang tính xem có đưa anh Long về Việt Nam không".

Ưng Hoàng Phúc và Vân Quang Long là đôi bạn vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979. Anh được biết đến là cựu thành viên nhóm 1088 cùng Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Thời điểm ra mắt năm 2000, nhóm nhạc 1088 đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt.

Sau khi nhóm tan rã, Vân Quang Long tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và hoạt động với tư cách ca sĩ solo.

Ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 vì đột quỵ Bạn bè, nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long (cựu thành viên 1088) đột ngột qua đời.

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