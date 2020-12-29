Việt Hương khóc nức nở khi nhắc đến cố NS Chí Tài khiến dân mạng nghẹn ngào

Khoảnh khắc Việt Hương bật khóc khi nhắc đến cố nghệ sĩ Chí Tài trên sân khấu một chương trình truyền hình khiến nhiều khán giả xúc động.

Mới đây, xuất hiện trên một chương trình truyền hình, danh hài Việt Hương đã có những giây phút chia sẻ đầy xúc động về người đồng nghiệp quá cố. Theo đó, nữ nghệ sĩ muốn nói đôi điều để tri ân những đóng góp của nghệ sĩ Chí Tài trong chương trình.

Cụ thể, khi nhắc đến người anh thân thiết, Việt Hương bật khóc nức nở ngay trên sân khấu: “Anh Chí Tài đã đồng hành cùng toàn bộ ekip vượt qua những khó khăn, thử thách của chương trình để đem lại cơ hội đổi đời cho một hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc ekip đang chuẩn bị cho tập phát sóng này thì tin dữ ập đến, anh ra đi và chúng tôi vẫn phải cố gắng lo cho anh trọn vẹn nhất, đẹp đẽ nhất”.

Việt Hương bật khóc khi nhắc đến người anh thân thiết - Ảnh: Internet

Việt Hương bồi hồi nhớ lại những hình ảnh vui tươi, đầy năng lượng và luôn cố gắng hết mình thực hiện thử thách của cố nghệ sĩ Chí Tài: “Anh vẫn chạy, vẫn cười, vẫn chia sẻ, vẫn mong muốn mang lại cơ hội đổi đời cho người khác. Khi chương trình lên sóng thì chúng tôi muốn tri ân anh với tất cả những gì anh đã cống hiến.

Mong anh lúc nào cũng nở nụ cười và mong khán giả khi xem những hình ảnh này nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ những chặng đường nghệ thuật anh đã đi qua trải dài cuộc đời 62 tuổi”.

Hình ảnh nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh thời - Ảnh: Internet

Sau những lời chia sẻ chân thành, Việt Hương vội lấy tay lau nước mắt. Khoảnh khắc này khiến khán giả không khỏi xúc động.

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