Hà Hồ chính thức tung ảnh cận mặt cặp sinh đôi, dân mạng không ngừng xuýt xoa vì nhan sắc cực phẩm

Sau bao ngày chờ đợi, cư dân mạng cuối cùng đã được chiêm ngưỡng dung nhan của cặp sinh đôi Leon và Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý.

Từ sau khi chào đời, Leon và Lisa đã gia nhập hội nhóc tỳ được săn đón nhất nhì Vbiz. Những khoảnh khắc đời thường của cặp song sinh luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Bên cạnh đó, công chúng cũng vô cùng tò mò về diện mạo của 2 thiên thần nhỏ. Có bố mẹ đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, Leon và Lisa được kỳ vọng sẽ trở thành những mỹ nam, mỹ nữ trong tương lai.

Cách đây vài giờ, Hà Hồ đã lập riêng 1 tài khoản Instagram, đồng thời đăng tải loạt ảnh mới nhất của Leon và Lisa. Có thể thấy, sau khoảng thời gian giấu kín, bà xã Kim Lý đã dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của các con đến người hâm mộ.

Khoảnh khắc bình yên bên các con của Hà Hồ và Kim Lý khiến ai nấy đều tan chảy - Ảnh: IG

Hình ảnh cực đáng yêu của công chúa nhỏ Lisa - Ảnh: IG

Qua những hình ảnh chia sẻ, Leon và Lisa khiến người hâm mộ bấn loạn với góc nghiêng hoàn hảo. Cả hai bé đều sở hữu chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím cực đáng yêu. Theo nhận xét của cư dân mạng, Leon và Lisa thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước nhan sắc của hai thiên thần nhỏ nhà Hà Hồ: “Trộm vía hai bé đáng yêu quá”, “Tương lai là mỹ nam, mỹ nữ hết cho coi”, “Trời ơi, đáng yêu chết tui rồi”, “Leon và Lisa xinh quá chị ơi”, “Gen nhà này đỉnh ghê”, “Ba mẹ cực phẩm, giờ 2 con cũng cực phẩm luôn”…

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