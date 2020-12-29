Ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 vì đột quỵ

Hậu trường 29/12/2020 19:04

Bạn bè, nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Vân Quang Long (cựu thành viên 1088) đột ngột qua đời.

Tối 29/12, thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 vì đột quỵ ở Mỹ khiến dàn sao Vbiz và khán giả vô cùng bàng hoàng.

Theo chia sẻ của ca sĩ Linh Phương, cựu thành viên 1088 Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ vào tối 29/12 (giờ Việt Nam). Trên trang cá nhân, Linh Phương nghẹn ngào viết: "Tạm biệt người anh có rất nhiều kỷ niệm với em. Anh ra đi thanh thản".

van quang long
Nam ca sĩ đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh: Internet

Vân Quang Long tên thật Lê Quang Hiển, anh sinh năm 1979 tại TP. Hồ Chí Minh. Anh từng là thành viên nhóm nhạc nam 1088 nổi tiếng gồm các thành viên: Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Nhất Thiên Bảo và Nhật Tinh Anh. Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ kết hợp cùng Cẩm Ly tạo thành đôi song ca ăn khách với những bài hát được khán giả yêu thích như: Nợ duyên, Anh cố quên em, Giọt nước mắt muộn màng, Ngày mai mưa thôi rơi...

Lúc sinh thời, Vân Quang Long từng chia sẻ với truyền thông rằng anh cảm thấy thị trường âm nhạc Việt Nam không còn phù hợp với bản thân nên chuyển hướng ra nước ngoài diễn. Từ tháng 3/2017, nam ca sĩ định cư tại Mỹ và tập trung cho công việc kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Khi có thời gian rảnh, cựu thành viên 1088 vẫn đi hát tại các sự kiện của cộng đồng người Việt. Ngoài ra, anh và các đồng nghiệp thân thiết như Phan Đình Tùng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên còn hợp tác làm chung công ty về sản xuất âm nhạc.

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