Xót xa hình ảnh cuối cùng của Vân Quang Long trước khi mất, tươi cười với con gái nhỏ

Hình ảnh ca sĩ Vân Quang Long vui vẻ trò chuyện với con gái trước khi qua đời được chia sẻ khiến mọi người không khỏi xúc động.

Tối 29/12, thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời khiến làng giải trí Việt bàng hoàng. Hiện rất nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp vẫn chưa hết sốc vì sự ra đi đột ngột của cựu thành viên nhóm 1088. Được biết, Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi.

Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 khiến công chúng bàng hoàng - Ảnh: Internet

Được biết trước khi mất, Vân Quang Long vẫn vui vẻ và không có dấu hiệu sức khỏe suy yếu. Ở nước ngoài 1 mình, anh thường xuyên gọi điện về Việt Nam trò chuyện với con gái cưng. Nhìn hình ảnh nam ca sĩ gọi điện trò chuyện với con gái, mọi người không khỏi đau lòng.

Vân Quang Long chia sẻ hình ảnh trò chuyện cùng con gái lên trang cá nhân trước khi mất - Ảnh: Internet

Ca sĩ Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979, tại Sa Đéc. Anh được biết đến là cựu thành viên nhóm 1088 cùng Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Nhóm ra mắt năm 2000 dưới sự đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang. 1088 khi đó đã tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc Việt.

Ca sĩ Vân Quang Long (thứ 2 từ trái sang) thời đang hoạt động trong nhóm 1088 - Ảnh: Internet

Khi nhóm tan rã, Vân Quang Long vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ solo. Anh sở hữu nhiều ca khúc đình đám như: Bởi tin lời thề, Thế giới không hoàn hảo...

Năm 2017, Vân Quang Long quyết định sang Mỹ định cư. Anh thấy rằng bản thân không còn phù hợp với thị trường âm nhạc trong nước nên quyết định sang Mỹ tìm hướng đi mới.

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