Quách Tuấn Du bàng hoàng kể lại sự cố bị đột quỵ trên máy bay, phải thở máy trợ lực oxy khi sang Mỹ biểu diễn

Hậu trường 03/01/2024 16:02

Những chia sẻ của nam ca sĩ Quách Tuấn Du mới đây đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trong dịp đầu năm mới, nhiều nghệ sĩ có cơ hội ngồi lại tổng kết lại một năm vừa trải qua gửi đến người hâm mộ. Trong số đó, ca sĩ Quách Tuấn Du cũng có những chia sẻ về chặng hành trình hoạt động nghệ thuật ở năm cũ 2023, đồng thời tiết lộ kế hoạch trong năm mới 2024.

Theo đó, Quách Tuấn Du chia sẻ rằng năm nào bản thân cũng có chuyến sang Mỹ biểu diễn tuy nhiên trong năm 2023 vừa qua, anh phải vắng bóng vì lý do sức khỏe. Quách Tuấn Du cho biết: "Em sẽ có kế hoạch sang Mỹ trình diễn bởi vì em vắng ở Mỹ cũng hơn 1 năm rồi. Những năm trước thì năm nào em cũng đi, em đi sang Mỹ 13 năm liền, chưa có bao giờ em ngưng cả. Em cứ bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam, mật độ em đi còn nhiều hơn em ở nhà nữa".

Quách Tuấn Du bàng hoàng kể lại sự cố bị đột quỵ trên máy bay, phải thở máy trợ lực oxy khi sang Mỹ biểu diễn - Ảnh 1
 Ca sĩ Quách Tuấn Du cũng có những chia sẻ về chặng hành trình hoạt động nghệ thuật ở năm cũ 2023, đồng thời tiết lộ kế hoạch trong năm mới 2024

Chính vì việc, thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa 2 nước khiến sức khỏe của anh suy kiệt trầm trọng. Thậm chí, Quách Tuấn Du còn tiết lộ sự cố đáng nhớ trên máy bay khi anh từng bị đột quỵ, may mắn được các tiếp viên hàng không cứu mạng.

Quách Tuấn Du bàng hoàng kể lại: "Có thời điểm em bị đột quỵ, ôxy không còn nữa, thậm chí các tiếp viên hàng không phải dùng máy trợ lực ôxy để giúp và cứu mạng em trên máy bay, có thể mọi người đọc báo cũng biết điều này. 

Thế nên trong năm 2023 vừa rồi, em ở Việt Nam vừa hát vừa tập thể dục, chăm sóc bản thân nhiều hơn để năm sau em đủ sức khỏe, đủ năng lượng quay trở lại thị trường Mỹ phục vụ khán giả".

Quách Tuấn Du bàng hoàng kể lại sự cố bị đột quỵ trên máy bay, phải thở máy trợ lực oxy khi sang Mỹ biểu diễn - Ảnh 2
Quách Tuấn Du còn tiết lộ sự cố đáng nhớ trên máy bay khi anh từng bị đột quỵ, may mắn được các tiếp viên hàng không cứu mạng

Những chia sẻ của ca sĩ Quách Tuấn Du đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả mong rằng, nam ca sĩ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức để tránh những sự cố sức khỏe đáng tiếc.

Quách Tuấn Du là một ca sĩ nổi tiếng vào những năm 2000, đặc biệt là khu vực miền Tây sông nước. Nhiều khán giả yêu mến còn đặt cho anh biệt danh là "ông hoàng nhạc bolero remix". Nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm D&D và được danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn ưu ái nhận làm con nuôi. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc An Giang từng chia sẻ bản thân gặp nhiều tai nạn, thậm chí có 4 lần chết hụt. Đó là lý do vì sao anh quyết định lập di chúc ở tuổi 41.

Quách Tuấn Du bàng hoàng kể lại sự cố bị đột quỵ trên máy bay, phải thở máy trợ lực oxy khi sang Mỹ biểu diễn - Ảnh 3
Trong năm vừa qua, anh cố gắng hồi phục sức khỏe để có thể tiếp tục sang Mỹ biểu diễn

Hiện tại, dù có trong tay khối tài sản khủng như: 2 nhà phố, 1 căn hộ, đất, tiền gửi ở nước ngoài, tiền mặt và vốn liếng hùn hạp với bạn bè, ước tính hơn 20 tỷ đồng nhưng Quách Tuấn Du vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Ngoài công việc kinh doanh riêng, anh cho biết bản thân vẫn rất đam mê ca hát và ra sản phẩm âm nhạc đều đặn.

Quách Tuấn Du bàng hoàng kể lại sự cố bị đột quỵ trên máy bay, phải thở máy trợ lực oxy khi sang Mỹ biểu diễn - Ảnh 4
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc An Giang từng chia sẻ bản thân gặp nhiều tai nạn, thậm chí có 4 lần chết hụt. Đó là lý do vì sao anh quyết định lập di chúc ở tuổi 41
Quách Tuấn Du tâm sự, buồn và tự ti vì cùng là đồng nghiệp nhưng phải đi làm phục vụ bàn cho Mỹ Tâm

Quách Tuấn Du tâm sự, buồn và tự ti vì cùng là đồng nghiệp nhưng phải đi làm phục vụ bàn cho Mỹ Tâm

ít ai biết, để có được thành công và cuộc sống hiện tại, Quách Tuấn Du từng trải qua nhiều khó khăn, cơ cực trong quá khứ.

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