Phương Mỹ Chi lần đầu thừa nhận về chuyện yêu đương năm 17 tuổi, danh tính về 'mối tình đầu' khiến nhiều khán giả tò mò

Mới đây, Phương Mỹ Chi lần đầu chia sẻ chuyện yêu đương từ năm 17 tuổi khiến khán giả tò mò.

Mới đây, ‘rich kid’ Ngọc Thanh Tâm đã tổ chức một buổi tiệc Giáng Sinh tại nhà tiêng dành cho các hội chị em. Trong số dàn chị em khách mời có sự góp mặt của Phương Mỹ Chi. Bên cạnh bữa tiệc ấm cúng, ‘hội chị em’ còn chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, tình bạn, tình yêu của họ lần đầu được hé lộ. Phương Mỹ Chi trong bữa tiệc giáng sinh tại nhà Ngọc Thanh Tâm - Ảnh: Internet Cũng trong cuộc trò chuyện, Phương Mỹ Chi lần đầu chia sẻ chuyện yêu đương. Mối tình đầu của cô là năm 17 tuổi vô cùng trong sáng. Song, vì không còn hợp nhau nên họ đã "đường ai nấy đi". Hiện, con nuôi Quang Lê đang độc thân. Tuy nhiên, danh tính về mối tình đầu của Phương Mỹ Chi chưa được tiết lộ khiến không ít khán giả tò mò.

Phương Mỹ Chi tiết lộ mối tình đầu của cô là năm 17 tuổi vô cùng trong sáng - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, Phương Mỹ Chi từng được ‘đẩy thuyền’ với Trung Quang - học trò của Đan Trường vì cả hai liên tục có những màn kết hợp trên sân khấu thậm chí còn làm việc rất "mượt" đằng sau hậu trường. Quan hệ thân thiết ở đời thực và kết đôi quá tình tứ trên sân khấu, không ngại lộ tật xấu của nhau khiến Phương Mỹ Chi không ít lần vướng lên nghi ngờ có tình cảm với học trò của Đan Trường. "Chị Bảy" cho biết họ chỉ dừng lại ở mức độ anh em thân thiết. Thậm chí cô cũng bật mí bản thân là 1 fan của Trung Quang. Phương Mỹ Chi từng được 'đẩy thuyền' với 'người tình sân khấu' Trung Quang - Ảnh: Internet Về phía Trung Quang, anh chia sẻ cả hai là tình cảm bạn bè thân thiết, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nam ca sĩ nhận xét, cô em là người "nắng mưa thất thường" nên anh không giận mà chọn cách im lặng để cho qua chuyện. Ngoài ra học trò của Đan Trường cũng từng thừa nhận cảm thấy rất ngại khi hòa giọng cùng con nuôi Quang Lê.

Tuy nhiên, cả hai lên tiếng thừa nhận chỉ xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: Internet Không chỉ Trung Quang, Phương Mỹ Chi cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ trẻ Quang Nhật vì dính với nhau như hình với bóng. Thế nhưng nữ ca sĩ trẻ cũng đã chính thức lên tiếng đập tan tin đồn. Phương Mỹ Chi cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ trẻ Quang Nhật vì dính với nhau như hình với bóng - Ảnh: Internet Cô nàng cho biết mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Quang Nhật cũng khẳng định: "Nói chung do tôi thấy trong con người Chi vẫn còn cái gì đó yếu đuối, mong manh nên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh để lắng nghe nỗi buồn, động viên Chi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-lan-au-thua-nhan-ve-chuyen-yeu-uong-nam-17-tuoi-danh-tinh-ve-moi-tinh-au-khien-nhieu-khan-gia-to-mo-538967.html