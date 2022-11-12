Phương Mỹ Chi bất ngờ thành lập công ty riêng, giữ luôn chức CEO ở tuổi 19: 'Tôi không còn là cô bé dân ca vô tư vô lo nữa'

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trưởng thành từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Bước ra từ cuộc thi, Phương Mỹ Chi theo đuổi đam mê ca hát và gặt hái được những thành công nhất định, nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả.

Sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, học hỏi được nhiều giúp tư duy phát triển hơn thì mới đây, hôm 11/11, Phương Mỹ Chi chính thức công bố thành lập công ty giải trí PMC Entertainment do chính mình điều hành, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Bản thân giọng ca sinh năm 2003 cho biết đây là ước mơ của cô.

Nữ ca sĩ cho biết cô không ngại thử sức ở bất kỳ lĩnh vực nào, chỉ cần thấy thích thì sẽ luôn cố gắng thực hiện mục tiêu đề ra.

"Là một người trẻ thuộc thế hệ gen Z, tôi cũng có những mục tiêu riêng để hướng tới. Trên hành trình phát triển của mỗi người, ở mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những suy nghĩ và quyết định khác nhau. Tôi không còn là cô bé dân ca 11 tuổi ngày nào với những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư vô lo nữa. Tôi đang ở độ tuổi phát triển và khám phá thế giới. Chính vì thế tôi luôn đặt ra những "nấc thang" để tự mình chinh phục cho mỗi giai đoạn cuộc đời", Phương Mỹ Chi nói.

Tại sự kiện ra mắt, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ nổi bật. Phương Mỹ Chi không chỉ “lột xác" về ngoại hình mà còn trưởng thành, tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Việc thành lập công ty ở tuổi 19 chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng Phương Mỹ Chi cho biết cô may mắn khi được gia đình và các thành viên trong công ty hỗ trợ. "Nhạc của Chi đều do các anh DTAP sản xuất, mỗi khi cần hỗ trợ chỉ cần nói một tiếng thì anh Erik luôn có mặt để giúp đỡ dù với bất kỳ hình thức nào. Chi nghĩ rằng việc thành lập và điều hành công ty sẽ khiến bản thân mình có trách nhiệm hơn với chính mình và mọi người", Phương Mỹ Chi bộc bạch.

Ngoài Phương Mỹ Chi, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều sao Việt khác như Nam Thư, Thảo Trang, Trung Quân Idol...Đông đảo người hâm mộ, người thân và bạn bè cũng gửi lời chúc mừng đến Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, hy vọng cô sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trong tương lai.