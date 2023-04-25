Phương Mỹ Chi khiến cả showbiz hoang mang tin đám cưới, MC Đại Nghĩa còn tính mang theo tiền mừng

Nhận được thiệp với lời mời úp mở từ giọng ca "Nắng chiều", nhiều nghệ sĩ tò mò không rõ cô nàng chuẩn bị công khai điều gì.

Những ngày qua, trên dòng thời gian, story các trang mạng xã hội của nhiều nghệ sĩ Vbiz bất ngờ đồng loạt chia sẻ hình ảnh thiệp mời từ Phương Mỹ Chi đến từng người. Đáng chú ý với lời mời úp mở cho sự kiện lần này, nữ ca sĩ khiến đàn anh, đàn chị vừa hào hứng vừa tò mò về sự kiện của cô. Nhiều nghệ sĩ Vbiz đồng loạt đăng tải thiệp mời từ Phương Mỹ Chi - Ảnh: Internet. Trong đó, status mới đây của diễn viên Hứa Minh Đạt bỗng gây sự chú ý với cộng đồng mạng khi anh đăng tải đoạn tin nhắn trò chuyện cùng Phương Mỹ Chi. Nam diễn viên hài hước viết: "Rõ ràng là nó nhắn tin cho mình là mời đám cưới! Không lẽ mình hai thứ tóc rồi mà còn bị nó lừa! Chú chắc chắn sẽ đến và xem chú rể là ai mới được Phương Mỹ Chi à".

Trong đoạn tin nhắn với Hứa Minh Đạt, nữ ca sĩ tiết lộ "dạ con cưới" nhưng mọi người vẫn không tin đây là sự thật - Ảnh: Chụp màn hình. Dưới phần bình luận của bài viết, ngoài cộng đồng mạng thì nhiều nghệ sĩ cũng để lại bình luận bày tỏ tâm trạng tò mò như ông xã Lâm Vỹ Dạ. Trong đó, bình luận của MC Đại Nghĩa khiên ai cũng bật cười khi nam MC tiết lộ với Hứa Minh Đạt: "Anh định mang tiền mừng theo nữa đó trời". Trong khi MC Đại Nghĩa lại tin rằng Phương Mỹ Chi cưới thật, còn chuẩn bị tiền mừng - Ảnh: Chụp màn hình. Ngoài ra, dân mạng còn nhận xét Phương Mỹ Chi lém lỉnh và đáo để khi gọi Lâm Vỹ Dạ là chị nhưng lại xưng hô với Hứa Minh Đạt là chú. Nhiều bình luận chào thua trước "độ mặn" của Phương Mỹ Chi: "Mở đầu là anh mà mời cưới là chú", "Chú Đạt mà chị Dạ có cấn cấn ở đâu không ta", "Chú Đạt ơi… mà con sẽ nhắn chị Dạ ngay... Con bé này"...

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng đăng tải thiệp mời của giọng ca 10X với dòng trạng thái như: "Có hẹn mừng hỷ bé Phương Mỹ Chi", "Chuẩn bị đồ đi ăn cưới đứa em", "Em Phương Mỹ Chi báo hỷ. Anh chúc mừng em", "Vừa nhận được tin trúng số vừa mua mặt nạ chưa kịp đi nhận cái là nhận được thiệp cưới của bà Phương Mỹ Chi"... Tuy thông tin "sự kiện báo hỷ" của Phương Mỹ Chi được nhiều nghệ sĩ Vbiz chia sẻ nhưng lần này, người hâm mộ lại rất kiên định cho rằng có lẽ đây là sự kiện giọng ca trẻ sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc cá nhân hoặc một sản phẩm nghệ thuật nào đó đặc biệt hơn những lần trước. Sở dĩ thông tin Phương Mỹ Chi báo hỷ khiến mọi người cho rằng chỉ là "cú lừa" vì nhìn vào sự nghiệp và chặng đường hoạt động nhiều năm qua của nữ ca sĩ, ai cũng tin rằng thời điểm này khi cô mới ở tuổi tròn 20 thì đám cưới là điều khó tin. Hình ảnh khác lạ của Phương Mỹ Chi mới đây, cô "lột xác" nhờ bỏ đi kính cận gắn bó nhiều năm - Ảnh: FBNV. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi là giọng ca hiếm hoi giữ được độ hot từ sau một cuộc thi ca hát. Hơn hết, Phương Mỹ Chi còn rất thành công trong việc chuyển mình từ giọng ca nhí dần đến hình ảnh trưởng thành hơn mà vẫn được khán giả yêu mến. Từ trước đến nay, hình ảnh Phương Mỹ Chi gắn liền với mắt kính dù đời thường hay sân khấu đã quen với khán giả - Ảnh: FBNV. Dù hiện tại chính chủ quyết giữ bí mật đến ngày diễn ra sự kiện mới bật mí nhưng khán giả vẫn rất phấn khích chúc mừng dự án mới của cô. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn rất ủng hộ hình ảnh mới lạ của Phương Mỹ Chi trong dự án lần này, đây là dấu hiệu tốt dành cho nữ ca sĩ cả về phần âm nhạc lẫn hình ảnh khi được đông đảo khán giả đón nhận.

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