Phương Lê bất ngờ 'quay xe' chia sẻ liên tục vụ bé gái nghi bị ghim đinh trên đầu, gây thêm tranh cãi khi đăng clip nhạy cảm

Hậu trường 20/01/2022 20:24

Vừa tuyên bố im lặng chuyện bé V.A chưa đầy 1 ngày, Hoa hậu Phương Lê lại tiếp tục đăng bài liên quan đến vụ bé 3 tuổi nghi bị găm 9 đinh vào đầu.

Hoa hậu doanh nhân Phương Lê thường xuyên lên tiếng về những vấn đề xã hội đang được dư luận quan tâm. Đặc biệt gần đây nhất, sau khi lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, nàng hậu tiếp tục "đá sân" qua vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đóng đinh vào đầu. 

Cụ thể, trên trang cá nhân, Phương Lê liên tục đăng hình ảnh, video (phần nhiều trong số đó chưa được xác thực về độ chính xác có liên quan đến vụ việc) để lên tiếng đòi công bằng cho em bé 3 tuổi bị găm 9 đinh vào đầu. Đáng chú ý, cô không ngần ngại dùng nhiều lời lẽ nặng nề để lên án nghi can bạo hành bé A. cũng như mẹ của bé.

Phương Lê bất ngờ 'quay xe' chia sẻ liên tục vụ bé gái nghi bị ghim đinh trên đầu, gây thêm tranh cãi khi đăng clip nhạy cảm - Ảnh 1
Hoa hậu Phương Lê gây tranh cãi khi đăng clip em bé đang cấp cứu dù chưa xác thực độ chính xác - Ảnh: Chụp màn hình

Điển hình, mới đây, nàng hậu đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một em bé đang được cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu khiến dân tình không khỏi phẫn nộ vì phần mô tả đoạn clip được Phương Lê cho rằng đây chính là bé A. 

Qua đó, bên cạnh những lời cảm ơn cô góp tiếng nói vào vụ việc đang gây phẫn nộ, cũng có những ý kiến chỉ trích cô đang quá cảm xúc. Việc cô chĩa mũi dùi vào mẹ em bé, đặt ra những giả thuyết chưa được kiểm chứng, dẫn dắt dư luận "tấn công" mẹ bé A, gây nhiễu loạn thông tin và tổn thương gia đình cháu bé.

Phương Lê bất ngờ 'quay xe' chia sẻ liên tục vụ bé gái nghi bị ghim đinh trên đầu, gây thêm tranh cãi khi đăng clip nhạy cảm - Ảnh 2
Vừa tuyên bố chỉ đăng chuyện vui chưa đầy 1 ngày, Phương Lê lại tiếp tục đăng bài liên quan đến vụ bé 3 tuổi nghi bị găm 9 đinh vào đầu - Ảnh: Internet

Trước đó, Phương Lê cũng từng lên tiếng mạnh mẽ vụ bé V.A bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong, "hứa" sẽ đồng hành với gia đình làm tới cùng vụ việc nhưng lại bất ngờ "quay xe" ngang, tấn công ngược mẹ bé V.A. Không chỉ vậy, cô cũng xóa toàn bộ những livestream liên quan đến vụ án và tất cả những thông tin, phát ngôn về gia đình bé V.A. Cô tuyên bố: "Từ đây Phương Lê chỉ đăng những gì mang đến niềm vui cho tất cả mọi người đã yêu mến mình!".

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Mới đây, Hoa hậu Phương Lê - người đã mạnh mẽ lên tiếng trong những ngày qua - đã chia sẻ một số chi tiết liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

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