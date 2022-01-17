Từng khoe ảnh 'chị chị em em' thân thiết, hoa hậu Phương Lê bất ngờ 'quay xe', tuyên bố thất vọng về Đặng Thu Thảo, nhắn nhủ đàn em 'unfriend đi,... em không xứng đáng'!

Hậu trường 17/01/2022 10:22

Trong lúc Đặng Thu Thảo khó khăn, hoa hậu Phương Lê đã hết lòng giúp đỡ cô. Song đến hiện tại nàng hậu lại cho biết thấy thất vọng vì thái độ của hoa hậu Đại Dương.

Cuối năm 2021, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng đại gia và bóc trần về cuộc sống hôn nhân như "đia ngục" khi chồng ngoại tình.

Nàng hậu chỉ cho biết mình ra đi trắng tay. Mỹ nhân họ Đặng tố chồng ngoại tình, dày vò tinh thần, đánh đập cô ngay cả khi cô đang mang song thai. Cuối cùng, Đặng Thu Thảo chọn cách ôm cặp song sinh ra đi về nhà bố, mẹ ruột. Cô cũng tiết lộ chồng chỉ chu cấp cho mỗi người con 2 triệu/ tháng.

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Đặng Thu Thảo dứt áo ra đi vì chồng ngoại tình trong thời gian cô mang thai - Ảnh: FBNV

“Quyết định ly hôn trong túi không có tiền, em đã năn nỉ anh, muốn quỳ xuống chân anh để anh phụ em nuôi con và anh có nói sẽ cho con mỗi đứa 4 triệu, nhưng anh chia ra mỗi tuần đưa 2 triệu nuôi con chứ không đưa hết mỗi tháng 1 lần. Anh biết không, 2 triệu nuôi 2 con khó lắm, em cố gắng tiết kiệm hết mức nhưng vẫn rất khó khăn, có lúc thiếu tiền em suy nghĩ sẽ đi bán máu lo cho con, nhưng vì sức khỏe yếu thêm bệnh trầm cảm chưa hết” - Đặng Thu Thảo từng ngậm ngùi chia sẻ trên MXH.

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Hiện cô chăm cả 2 bé - Ảnh: FBNV

Đến nay, sau nhiều tháng "đường ai nấy đi", nàng hậu đã có cuộc sống ổn định hơn. Từ 2 bàn tay trắng, Đặng Thu Thảo đã mua được nhà mới và đủ kinh tế để lo cho 2 con.

Tuy nhiên, đến mới đây, hoa hậu Phương Lê lại bất ngờ lên tiếng bày tỏ thái độ thất vọng với đàn em. Cụ thể, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, nàng hậu xác nhận Đặng Thu Thảo đã nghỉ việc ở phòng khám nha khoa.

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Phương Lê bức xúc vì hành động của đàn em - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Phương Lê nói: "Khi Thảo điện thoại kể hoàn cảnh và xin giúp, với sự đồng cảm của người phụ nữ, tôi giúp Thảo. Thảo lên Sài Gòn với con số 0. 

Tôi giúp Thảo về tinh thần, dạy Thảo cách nói chuyện, cách làm việc, dẫn Thảo đi chỗ này chỗ kia cho Thảo cởi mở, kỳ vọng Thảo sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Thảo không nhiệt huyết, không cố gắng. Tôi là người ngay thẳng, phải nói rằng, tôi đón Thảo lên Sài Gòn làm việc. Vì trong giai đoạn dịch, Thảo không đi được, tôi phải viết giấy bảo lãnh, mời Thảo về làm giám đốc công ty. Có tờ giấy đó, Thảo mới đi được.

Tôi bảo vệ, bao bọc Thảo, cho Thảo có hình ảnh và quyền hành trong công ty. Tôi nghĩ, Thảo có danh hiệu nên muốn làm cho Thảo nở mặt nở mày. Trong công ty, ai cũng ưu ái Thảo. Họ thấy tôi ưu ái nên cũng phải ưu ái thôi.

Nếu Thảo thấy công việc này quá sức mà xin tôi cho nghỉ thì đã đành nhưng Thảo không làm vậy. Phải chi Thảo có trước có sau thì lúc Thảo nghỉ hay đi chỗ khác làm, chị em vẫn vui. Tôi không ghét mà bị thất vọng về Thảo.

Thảo xin việc từ tôi nhưng lúc xin nghỉ lại nói với phòng nhân sự. Sau đó, nhân sự báo tôi. Sau đó, Thảo mới nhắn tin cho tôi nói mẹ bệnh, phải về chăm con...

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Trong thời gian lao đao, chật vật, Đặng Thu Thảo đã được Phương Lê giúp đỡ, hỗ trợ - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Phương Lê cũng cho biết thêm, cô đã gọi điện và nói chuyện với Đặng Thu Thảo. Phương Lê nói thẳng về sự thất vọng của mình đối với đàn em: "Chị thất vọng về em lắm. Chị bị phí thời gian. Thời gian đó, chị giúp người khác tốt hơn. Giờ chị không muốn nhìn em, không muốn thấy em. Em giúp chị, unfriend chị đi, chị cảm ơn. Em không xứng đáng để chị phải tốt với em".

Phương Lê tiết lộ, Đặng Thu Thảo không hiểu ra vấn đề. Trong thời gian hoa hậu Đại dương làm việc, Phương Lê đã chỉ bảo các kiểu. Nhưng khi nghỉ, Đặng Thu Thảo thông báo cho nhân sự, chứ không báo với đàn chị. Trong khi đó, nha khoa đang rất đông khách khiến Phương Lê trở tay không kịp.

Được biết, trước đó, chị gái của Đặng Thu Thảo cũng lên tiếng cho biết, hiện em gái đã mở tiệm Spa gần nhà để tiện cho việc chăm sóc 2 con sinh đôi. 

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Từ khóa:   Phương Lê Đặng Thu Thảo Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo

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