Phùng Ngọc Huy tiết lộ tính cách thật của con gái, trải lòng về mối quan hệ cha con sau lần hội ngộ

Sau nhiều năm xa cách, vào tháng 8/2023, Phùng Ngọc Huy đã quay về Việt Nam thăm con gái cưng là bé Lavie. Tuy nhiên, anh không đăng quá nhiều hình lên trang cá nhân và cũng ít đăng ảnh hai cha con.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy đã có dịp trải lòng về khoảnh khắc gặp lại con gái đầy xúc động khiến anh phải nhớ mãi, đặc biệt tính cách của ái nữ cũng được nam ca sĩ tiết lộ. Phùng Ngọc Huy đã trải lòng về khoảnh khắc gặp lại ái nữ sau thời gian dài chia cách hai nơi: "Bé không thích hát, không thích diễn nhưng vẽ rất đẹp. Khoảnh khắc ở sân bay, Lavie kêu: "Ba, ba" rồi nắm tay. Khi đó mình cực xúc động. Trong 3 tuần ở Việt Nam, tôi đón bé Lavie từ nhà bảo mẫu về ở nhà ba mẹ tôi. Trước khi về nước, dịp cuối tuần tôi hay gọi video cho con, mỗi lần nói chuyện từ 30 phút đến 1 tiếng, nhưng đâu biết con thích gì.

Lâu chưa gặp, bé cũng 10 tuổi rồi nên ban đầu chưa thể quấn quýt nhau, hai cha con còn ngại ngùng lắm. Bé cũng rụt rè, cần thời gian để tiếp xúc. Sau đó tôi tìm hiểu xem con cần gì, thích gì để chiều theo. Từ đó, hai cha con quý nhau lắm. Hai cha con đi chơi, ngồi nói chuyện với nhau về nhiều thứ. Ban đầu bé có chút rụt rè nhưng những ngày sau dần dần thoải mái hơn. Bé có hỏi cuộc sống của ba ở Mỹ ra sao, ba làm công việc gì,... cách nói chuyện của bé như người lớn vậy". Ca sĩ Phùng Ngọc Huy xúc động cho biết con gái rất biết cách thể hiện tình cảm với mình dù hai cha con không gặp mặt trực tiếp vì khoảng cách địa lí Trong 3 tuần ở Việt Nam, Phùng Ngọc Huy đón bé Lavie từ nhà bảo mẫu về ở nhà ba mẹ. Trước khi về nước, dịp cuối tuần anh hay gọi video cho con, mỗi lần nói chuyện từ 30 phút đến 1 tiếng, nhưng không biết con gái thích gì. Lâu chưa gặp, bé cũng 10 tuổi rồi nên ban đầu chưa thể quấn quýt nhau, hai cha con còn ngại ngùng. Bé Lavie cũng rụt rè, cần thời gian để tiếp xúc. Sau đó, Phùng Ngọc Huy tìm hiểu xem con cần gì, thích gì để chiều theo. Từ đó, hai cha con quý nhau.

Ở tuổi lên 10, Lavie vẫn là cô bé hồn nhiên, ngây thơ, mặc dù vậy sự hiểu chuyện của cô bé khiến Phùng Ngọc Huy không khỏi ngỡ ngàng: "Hai cha con đi chơi, ngồi nói chuyện với nhau về nhiều thứ. Ban đầu bé có chút rụt rè nhưng những ngày sau dần dần thoải mái hơn. Bé có hỏi cuộc sống của ba ở Mỹ ra sao, ba làm công việc gì,...cách nói chuyện của bé như người lớn vậy". Lavie hạnh phúc khi gặp lại ba sau 8 năm Trước đó, khi được hỏi về thời gian đưa con gái với Mai Phương - bé Lavie sang Mỹ sinh sống, Phùng Ngọc Huy cho biết đang hoàn tất các thủ tục, giấy tờ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn hé lộ về kế hoạch thời gian tới khi trong tháng 10 này sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam. Anh dự định trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ đón Tết ở quê hương và ở bên con gái Lavie của mình.

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