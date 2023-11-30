Tuấn Hưng bức xúc khi Duy Mạnh 'dạy dỗ' chuyện giữ gia đình êm ấm: 'Từ nay nước sông không phạm nước giếng'

Hậu trường 30/11/2023 10:55

Vào ngày 29/11, Tuấn Hưng đã có bài đăng bày tỏ sự bức xúc, lên tiếng tỏ rõ thái độ khi bị ca sĩ Duy Mạnh "dạy dỗ" anh chuyện gia đình, ứng xử với bà xã và mẹ ruột.

Mới đây, Tuấn Hưng đã có bài đăng trên trang cá nhân khi trực tiếp nhắc tới Duy Mạnh. Theo Tuấn Hưng, Duy Mạnh không có tư cách để "dạy dỗ" mình. Nam ca sĩ phản ứng gay gắt: "Hoá ra ông anh Duy Manh là người móc cái tus này lên. Anh ơi, anh bảo anh em mình đùa cho nó vui facebook, cho fan thêm vui. Giờ anh lại đi vào điều tối kỵ là Gia đình. Về khoản này thì anh có đủ và đầy để dạy em không? Hãy dạy em những điều tử tế để làm 1 thằng đàn ông Quân Tử".

Tuấn Hưng cho biết anh và ca sĩ Duy Mạnh đã nói chuyện trực tiếp với nhau và quyết định sẽ không bao giờ đụng chạm nhắc tới đối phương. "Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Anh em đàn ông nói 1 lời. Mọi chuyện kết thúc từ đây", Tuấn Hưng viết. Tuy nhiên hiện tại, bài đăng này của Tuấn Hưng đã biến mất khỏi trang cá nhân. Bài viết nhắn nhủ chuyện gia đình của Duy Mạnh với nam ca sĩ cũng không còn.

Tuấn Hưng bức xúc khi Duy Mạnh 'dạy dỗ' chuyện giữ gia đình êm ấm: 'Từ nay nước sông không phạm nước giếng' - Ảnh 1Tuấn Hưng bức xúc khi Duy Mạnh 'dạy dỗ' chuyện giữ gia đình êm ấm: 'Từ nay nước sông không phạm nước giếng' - Ảnh 2
Tuấn Hưng bày tỏ rõ sự bức xúc khi bị Duy Mạnh "dạy dỗ" chuyện gia đình.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh được biết đến là hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt. Ở thời điểm đỉnh cao ở thập niên 2000, Duy Mạnh cũng từng sáng tác cho Tuấn Hưng những ca khúc như Dĩ Vãng Cuộc Tình, Biết Tìm Đâu, Hãy Về Đây Bên Anh và đều trở thành hit lớn. 

Tuấn Hưng từng tâm sự rằng anh và Duy Mạnh từng có khoảng thời gian hiểu lầm trong vòng 10 năm. Nam ca sĩ cũng từng gọi điện làm lành với Duy Mạnh và đề nghị ngừng trêu chọc mình trên mạng xã hội vì những lời nói đùa dễ khiến anh bị khán giả hiểu lầm, suy diễn theo hướng tiêu cực. Khi ấy, Duy Mạnh đồng ý nhưng một thời gian sau vẫn tiếp tục.

 

Tuy nhiên, nguồn cơn xuất phát mâu thuẫn là từ việc trước đó Duy Mạnh đã chia sẻ lại 1 tấm ảnh có nhắc tới phát ngôn của Tuấn Hưng liên quan tới cuộc sống gia đình. Tuấn Hưng từng có quan điểm rằng: "Muốn giữ gia đình êm ấm, các ông nên tách mẹ ruột và vợ ra. Cho họ ở chung sớm thì nguy cơ tan vỡ gia đình nhanh lắm".

Tuấn Hưng bức xúc khi Duy Mạnh 'dạy dỗ' chuyện giữ gia đình êm ấm: 'Từ nay nước sông không phạm nước giếng' - Ảnh 3Tuấn Hưng bức xúc khi Duy Mạnh 'dạy dỗ' chuyện giữ gia đình êm ấm: 'Từ nay nước sông không phạm nước giếng' - Ảnh 4
Tuấn Hưng từng tâm sự rằng anh và Duy Mạnh từng có khoảng thời gian hiểu lầm trong vòng 10 năm

Dưới bài đăng của Tuấn Hưng, nhiều fan hâm mộ đã ngay lập tức để lại bình luận khuyên anh nên bình tĩnh vì có thể Duy Mạnh chỉ đang đùa vui và chia sẻ chân thành mà thôi. Nhiều người thì lên tiếng bênh vực Tuấn Hưng và cho rằng dù là đùa vui thì Duy Mạnh cũng không nên "quá trớn", nhắc đến chuyện gia đình của người khác.

Hiện tại câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ và dư luận. 

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Mối quan hệ của ca sĩ Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã từng khiến dân tình xôn xao trong một thời gian dài.

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